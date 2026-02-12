تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

صورة لسيارة مغطاة أمام منزل تُثير الجدل بشأن الفنانة شيرين عبدالوهاب... ما قصتها؟

Lebanon 24
12-02-2026 | 16:01
A-
A+
صورة لسيارة مغطاة أمام منزل تُثير الجدل بشأن الفنانة شيرين عبدالوهاب... ما قصتها؟
صورة لسيارة مغطاة أمام منزل تُثير الجدل بشأن الفنانة شيرين عبدالوهاب... ما قصتها؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعادت صور لسيارة مركونة مغطاة بالغبار والأتربة ومتوقفة أمام منزل الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، الأخيرة إلى دائرة الجدل على منصات التواصل الاجتماعي في مصر.


وتداول رواد المنصات صورًا من مقطع فيديو ظهرت فيه سيارة متوقفة أمام إحدى البنايات السكنية وقد غطتها الأتربة نتيجة عدم الاستخدام، وزُعم أنها مملوكة للفنانة شيرين عبد الوهاب.

 
وأشار متداولو الصور والفيديو إلى أنه جرى تصوير السيارة من أمام منزلها، دون حسم ما إذا كان ذلك في مسكنها في حي الشيخ زايد، أم أمام منزل ياسمين رضا، شقيقة الفنانة زينة، حيث يُعتقد أن شيرين تقيم برفقتها بعيدًا عن الأضواء لتلقي الرعاية. (ارم نيوز)
 
صور متداولة لسيارة <a class='entities-links' href='/entity/1321308773/شيرين-عبدالوهاب/ar/1?utm_term=PublicFigures-شيرين-عبدالوهاب&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-شيرين-عبدالوهاب&id=68778&catid=0&pagetype=PublicFigures' loading=شيرين عبدالوهاب" style="width: 100%; height: 100%;" />
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مطربة مصرية تطالب بتدخل طبي عاجل للفنانة شيرين عبدالوهاب
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:32:46 Lebanon 24 Lebanon 24
"أبو الولاد اتجوز".. فنانة شهيرة تُثير الجدل بمنشور لافت عن طليقها (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:32:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بهذه الكلمات.. فنانة تثير الجدل برسالة غير مباشرة لطليقها (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:32:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة... ترامب يُثير الجدل من جديد بشأن صحّته
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:32:46 Lebanon 24 Lebanon 24

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبدالوهاب

عبد الوهاب

ياسمين رضا

عبدالوهاب

شيرين عبد

ارم نيوز

المصرية

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
14:06 | 2026-02-12
Lebanon24
12:03 | 2026-02-12
Lebanon24
11:30 | 2026-02-12
Lebanon24
10:10 | 2026-02-12
Lebanon24
09:28 | 2026-02-12
Lebanon24
06:32 | 2026-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24