صورة لسيارة مغطاة أمام منزل تُثير الجدل بشأن الفنانة شيرين عبدالوهاب... ما قصتها؟

أعادت صور لسيارة مركونة مغطاة بالغبار والأتربة ومتوقفة أمام منزل الفنانة ، الأخيرة إلى دائرة الجدل على منصات التواصل الاجتماعي في مصر.





وتداول رواد المنصات صورًا من مقطع فيديو ظهرت فيه سيارة متوقفة أمام إحدى البنايات السكنية وقد غطتها الأتربة نتيجة عدم الاستخدام، وزُعم أنها مملوكة للفنانة .





وأشار متداولو الصور والفيديو إلى أنه جرى تصوير السيارة من أمام منزلها، دون حسم ما إذا كان ذلك في مسكنها في حي الشيخ ، أم أمام منزل ، شقيقة الفنانة زينة، حيث يُعتقد أن شيرين تقيم برفقتها بعيدًا عن الأضواء لتلقي الرعاية. (ارم نيوز)

شيرين عبدالوهاب" style="width: 100%; height: 100%;" /> شيرين عبدالوهاب" style="width: 100%; height: 100%;" />