Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
فنون ومشاهير

بشكل مفاجئ… رامي صبري يعلن انسحابه من غناء تتر مسلسل "وننسى اللي كان"!

Lebanon 24
14-02-2026 | 10:28
بشكل مفاجئ… رامي صبري يعلن انسحابه من غناء تتر مسلسل وننسى اللي كان!
بشكل مفاجئ… رامي صبري يعلن انسحابه من غناء تتر مسلسل وننسى اللي كان! photos 0
في خطوة مفاجئة أثارت علامات استفهام في الوسط الفني، أعلن الفنان رامي صبري انسحابه من غناء تتر مسلسل "وننسى اللي كان"، من بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

وجاء الإعلان بشكل مقتضب عبر خاصية "ستوري" على حساب صبري الرسمي في إنستغرام، حيث كتب: "تم إلغاء تتر مسلسل وننسى اللي كان.. وشكرًا"، من دون الكشف عن أسباب القرار أو ملابساته.

وكان من المقرر أن يقدّم صبري أغنية التتر بعنوان "غار القمر"، في تعاون ثانٍ على التوالي مع ياسمين عبد العزيز، بعد مشاركته سابقًا بأغنية ضمن أحداث مسلسل وتقابل حبيب الذي عُرض في رمضان 2025، وحققت خلاله أغنية "الحب عيبنا" نجاحًا لافتًا.

ويُصنَّف "وننسى اللي كان" كعمل درامي اجتماعي رومانسي مشوّق من 30 حلقة، يضم مجموعة من نجوم الفن. وتدور أحداثه حول شخصية "جليلة رسلان"، الفنانة الشهيرة التي تجسّدها ياسمين عبد العزيز، والتي تصطدم بخيانة زوجية تقلب حياتها رأسًا على عقب، فتقرر الانفصال وتبدأ رحلة إعادة بناء ذاتها.

المسلسل من تأليف الكاتب والسيناريست عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج سينرجي.

ويشكّل "وننسى اللي كان" التعاون الدرامي الثالث الذي يجمع ياسمين عبد العزيز بالفنان كريم فهمي، بعد النجاح الجماهيري الذي حققاه في مسلسلي ونحب تاني ليه و"وتقابل حبيب"، حيث لاقى الثنائي إعجابًا واسعًا ونسب مشاهدة مرتفعة، ما عكس انسجامًا واضحًا بينهما على الشاشة.

