بشكل مفاجئ… رامي صبري يعلن انسحابه من غناء تتر مسلسل "وننسى اللي كان"!

في خطوة مفاجئة أثارت علامات استفهام في الوسط الفني، أعلن الفنان رامي صبري انسحابه من غناء تتر مسلسل "وننسى اللي كان"، من بطولة النجمة ياسمين ، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما 2026.





وجاء الإعلان بشكل مقتضب عبر خاصية " " على حساب صبري الرسمي في إنستغرام، حيث كتب: "تم إلغاء تتر مسلسل وننسى اللي كان.. وشكرًا"، من دون أسباب القرار أو ملابساته.

وكان من المقرر أن يقدّم صبري أغنية التتر بعنوان "غار القمر"، في تعاون ثانٍ على التوالي مع ياسمين عبد ، بعد مشاركته سابقًا بأغنية ضمن أحداث مسلسل وتقابل حبيب الذي عُرض في رمضان 2025، وحققت خلاله أغنية "الحب عيبنا" نجاحًا لافتًا.





ويُصنَّف "وننسى اللي كان" كعمل درامي اجتماعي رومانسي مشوّق من 30 حلقة، يضم مجموعة من نجوم الفن. وتدور أحداثه حول شخصية " رسلان"، الفنانة الشهيرة التي تجسّدها ياسمين عبد العزيز، والتي تصطدم بخيانة زوجية تقلب حياتها رأسًا على عقب، فتقرر الانفصال وتبدأ رحلة إعادة بناء ذاتها.

المسلسل من تأليف الكاتب والسيناريست عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج سينرجي.





ويشكّل "وننسى اللي كان" التعاون الدرامي الثالث الذي يجمع ياسمين عبد العزيز بالفنان كريم فهمي، بعد النجاح الجماهيري الذي حققاه في مسلسلي ونحب تاني ليه و"وتقابل حبيب"، حيث لاقى إعجابًا واسعًا ونسب مشاهدة مرتفعة، ما عكس انسجامًا واضحًا بينهما على الشاشة.