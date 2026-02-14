فنانة معروفة تكشف مفاجأة عن علاقتها بالفنانة شيرين عبدالوهاب!

استرجعت المطربة مي فاروق ذكريات طفولتها وبداياتها الفنية داخل أروقة دار الأوبرا المصرية، وكشفت خلال لقائها مع الإعلامي اللبناني محمد قيس في برنامج "عندي سؤال" على قناة المشهد عن مفاجأة مرتبطة بعلاقتها بالفنانة عبدالوهاب.





وقالت مي فاروق: "كنا في فريق واحد أنا وشيرين في كورال الأطفال بتاع الأوبرا مع المايسترو الكبير سليم سحاب".







لم يفوت محمد قيس الفرصة وسألها عن طبيعة العلاقة بينهما في تلك الفترة، لتوضح مي فاروق: "كنا في نفس الجيل مع بعض، بس أنا دخلت بعدها بشوية صغيرين، وكنت مبعرفش أكون صداقات أوي، ومبعرفش أتعرف على الناس.. كنت بدخل أحضر البروفة وأروح بس كنا عارفين بعض وبنحب بعض وقتها".





وعند سؤاله عن تطور هذه العلاقة مع مرور السنوات، قالت مي: "اتقابلنا كتير في كذا حفلة، ودي كانت من الحاجات اللي بتفرحني، وتواصلنا من حوالي سنة مثلا، وبعد كده بقى صعب شوية الوصول لبعض".





ولما سألها عن مشاعر إن وُجدت، قاطعته مي قائلة: "شيرين سبقتني بكتير، وأنا لسه مكونتش عارفة أعمل لنفسي أغنية، ومع ذلك كنت مبسوطة بيها، وكنت لما أقابلها في أي حتة بناخد بعض بالحضن وتقولي يالا بقى، إحنا مستنيينك".



وأضافت مؤكدة موقفها من المقارنات: "أنا عمري ما غيرت، بس نفسي كان نفسي أنا كمان أنجح". (بيلبورد)