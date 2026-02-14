تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
0
o
بشري
13
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
فنانة معروفة تكشف مفاجأة عن علاقتها بالفنانة شيرين عبدالوهاب!
Lebanon 24
14-02-2026
|
10:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
استرجعت المطربة
المصرية
مي فاروق ذكريات طفولتها وبداياتها الفنية داخل أروقة دار الأوبرا المصرية، وكشفت خلال لقائها مع الإعلامي اللبناني محمد قيس في برنامج "عندي سؤال" على قناة المشهد عن مفاجأة مرتبطة بعلاقتها بالفنانة
شيرين
عبدالوهاب.
وقالت مي فاروق: "كنا في فريق واحد أنا وشيرين في كورال الأطفال بتاع الأوبرا مع المايسترو الكبير سليم سحاب".
لم يفوت محمد قيس الفرصة وسألها عن طبيعة العلاقة بينهما في تلك الفترة، لتوضح مي فاروق: "كنا في نفس الجيل مع بعض، بس أنا دخلت بعدها بشوية صغيرين، وكنت مبعرفش أكون صداقات أوي، ومبعرفش أتعرف على الناس.. كنت بدخل أحضر البروفة وأروح بس كنا عارفين بعض وبنحب بعض وقتها".
وعند سؤاله عن تطور هذه العلاقة مع مرور السنوات، قالت مي: "اتقابلنا كتير في كذا حفلة، ودي كانت من الحاجات اللي بتفرحني، وتواصلنا من حوالي سنة مثلا، وبعد كده بقى صعب شوية الوصول لبعض".
ولما سألها عن مشاعر
الغيرة
إن وُجدت، قاطعته مي قائلة: "شيرين سبقتني بكتير، وأنا لسه مكونتش عارفة أعمل لنفسي أغنية، ومع ذلك كنت مبسوطة بيها، وكنت لما أقابلها في أي حتة بناخد بعض بالحضن وتقولي يالا بقى، إحنا مستنيينك".
وأضافت مؤكدة موقفها من المقارنات: "أنا عمري ما غيرت، بس
بيني وبين
نفسي كان نفسي أنا كمان أنجح". (بيلبورد)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مطربة مصرية تطالب بتدخل طبي عاجل للفنانة شيرين عبدالوهاب
Lebanon 24
مطربة مصرية تطالب بتدخل طبي عاجل للفنانة شيرين عبدالوهاب
14/02/2026 19:25:52
14/02/2026 19:25:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
14/02/2026 19:25:52
14/02/2026 19:25:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. فنان معروف يكشف سر حلاقة شعره
Lebanon 24
بالفيديو.. فنان معروف يكشف سر حلاقة شعره
14/02/2026 19:25:52
14/02/2026 19:25:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن الحالة الصحية للفنانة شيرين عبد الوهاب.. شاعر معروف يكشف آخر المستجدات
Lebanon 24
بشأن الحالة الصحية للفنانة شيرين عبد الوهاب.. شاعر معروف يكشف آخر المستجدات
14/02/2026 19:25:52
14/02/2026 19:25:52
Lebanon 24
Lebanon 24
شيرين عبد
بيني وبين
المصرية
قناة ال
الغيرة
لبنان
مصرية
قد يعجبك أيضاً
بشكل مفاجئ… رامي صبري يعلن انسحابه من غناء تتر مسلسل "وننسى اللي كان"!
Lebanon 24
بشكل مفاجئ… رامي صبري يعلن انسحابه من غناء تتر مسلسل "وننسى اللي كان"!
10:28 | 2026-02-14
14/02/2026 10:28:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان أسود ووردة حمراء كبيرة… جلسة تصوير جديدة لسيرين عبد النور بمناسبة عيد الحب (صور)
Lebanon 24
بفستان أسود ووردة حمراء كبيرة… جلسة تصوير جديدة لسيرين عبد النور بمناسبة عيد الحب (صور)
08:47 | 2026-02-14
14/02/2026 08:47:57
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد رمضان يُثير الجدل من جديد ويستفز الجمهور.. هذا ما فعله
Lebanon 24
محمد رمضان يُثير الجدل من جديد ويستفز الجمهور.. هذا ما فعله
04:47 | 2026-02-14
14/02/2026 04:47:22
Lebanon 24
Lebanon 24
سقطت وأصيبت بكسر في ذراعها.. فنانة شهيرة تُثير قلق الجمهور (فيديو)
Lebanon 24
سقطت وأصيبت بكسر في ذراعها.. فنانة شهيرة تُثير قلق الجمهور (فيديو)
03:44 | 2026-02-14
14/02/2026 03:44:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بمشاركة نجمة شهيرة.. أصالة تُغني باللغة التركية في موسم الرياض (فيديو)
Lebanon 24
بمشاركة نجمة شهيرة.. أصالة تُغني باللغة التركية في موسم الرياض (فيديو)
02:13 | 2026-02-14
14/02/2026 02:13:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن الرواتب وتحسينها.. إليكم ما أعلنه وزير الاقتصاد
Lebanon 24
عن الرواتب وتحسينها.. إليكم ما أعلنه وزير الاقتصاد
16:54 | 2026-02-13
13/02/2026 04:54:46
Lebanon 24
Lebanon 24
لغز "مثلث برمودا" ينكشف.. المفاجأة "علمية"!
Lebanon 24
لغز "مثلث برمودا" ينكشف.. المفاجأة "علمية"!
03:30 | 2026-02-14
14/02/2026 03:30:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ يحدّد "عدوّ حزب الله الرئيسيّ".. دولة كبرى وليست إسرائيل
Lebanon 24
تقريرٌ يحدّد "عدوّ حزب الله الرئيسيّ".. دولة كبرى وليست إسرائيل
14:30 | 2026-02-13
13/02/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن "ذهب حزب الله".. ماذا قال؟
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن "ذهب حزب الله".. ماذا قال؟
16:09 | 2026-02-13
13/02/2026 04:09:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يحصل داخل القرض الحسن؟
Lebanon 24
ماذا يحصل داخل القرض الحسن؟
15:17 | 2026-02-13
13/02/2026 03:17:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
10:28 | 2026-02-14
بشكل مفاجئ… رامي صبري يعلن انسحابه من غناء تتر مسلسل "وننسى اللي كان"!
08:47 | 2026-02-14
بفستان أسود ووردة حمراء كبيرة… جلسة تصوير جديدة لسيرين عبد النور بمناسبة عيد الحب (صور)
04:47 | 2026-02-14
محمد رمضان يُثير الجدل من جديد ويستفز الجمهور.. هذا ما فعله
03:44 | 2026-02-14
سقطت وأصيبت بكسر في ذراعها.. فنانة شهيرة تُثير قلق الجمهور (فيديو)
02:13 | 2026-02-14
بمشاركة نجمة شهيرة.. أصالة تُغني باللغة التركية في موسم الرياض (فيديو)
00:08 | 2026-02-14
لم تتمالك دموعها وبكت.. ألين خلف بأول حفل بعد غياب: ما صدقت انو بعد في ناس بتحبني (فيديو)
فيديو
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
01:00 | 2026-02-14
14/02/2026 19:25:52
Lebanon 24
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
14/02/2026 19:25:52
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت بصرها.. فنانة تتحدث عن أزمة صحية قاسية مرت بها (فيديو)
Lebanon 24
فقدت بصرها.. فنانة تتحدث عن أزمة صحية قاسية مرت بها (فيديو)
02:11 | 2026-02-13
14/02/2026 19:25:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24