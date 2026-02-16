الرومانسية تتصدّر الترند.. رامي حمدان يطلب يد سيدرا بيوتي

تصدّرت سيدرا عمارة بعد الإعلان عن قصة الحب التي تجمع بينها وبين صانع المحتوى وارتباطهما، بعدما فاجأها الأخير بطلب الزواج منها بطريقة بسيطة ورومانسية، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع.



وبملابس بيضاء على ، عبّر رامي عن حبّه الكبير للشابّة المشهورة على بلقب "سيدرا بيوتي"، وبدا في غاية الارتباك وكأنه لم يحضّر أي كلمات مسبقاً، مكتفياً بالتعبير من خلال صوته المرتجف عن حبّه لها وبأنه يريد حمايتها هي وأولادهما في ، ثم ركع مع غروب الشمس أمام الشابّة وقدّم لها خاتم الزواج قائلاً: "هل تتزوجيني؟"... لتتفاعل معه سيدرا بحب ورومانسية.

