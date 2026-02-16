تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

الرومانسية تتصدّر الترند.. رامي حمدان يطلب يد سيدرا بيوتي

Lebanon 24
16-02-2026 | 04:43
A-
A+
الرومانسية تتصدّر الترند.. رامي حمدان يطلب يد سيدرا بيوتي
الرومانسية تتصدّر الترند.. رامي حمدان يطلب يد سيدرا بيوتي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تصدّرت سيدرا عمارة الترند بعد الإعلان عن قصة الحب التي تجمع بينها وبين صانع المحتوى رامي حمدان وارتباطهما، بعدما فاجأها الأخير بطلب الزواج منها بطريقة بسيطة ورومانسية، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع.

وبملابس بيضاء على شاطئ البحر، عبّر رامي عن حبّه الكبير للشابّة المشهورة على السوشيال ميديا بلقب "سيدرا بيوتي"، وبدا في غاية الارتباك وكأنه لم يحضّر أي كلمات مسبقاً، مكتفياً بالتعبير من خلال صوته المرتجف عن حبّه لها وبأنه يريد حمايتها هي وأولادهما في المستقبل، ثم ركع مع غروب الشمس أمام الشابّة وقدّم لها خاتم الزواج قائلاً: "هل تتزوجيني؟"... لتتفاعل معه سيدرا بحب ورومانسية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالصور والفيديو.. لحظات رومانسية بين رامي عيّاش وزوجته في عيد ميلادها
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 15:46:04 Lebanon 24 Lebanon 24
في قصر قديم في لبنان.. شقيق دانييلا رحمة يطلب يد حبيبته ملكة جمال استراليا السابقة للزواج (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 15:46:04 Lebanon 24 Lebanon 24
بصورة رومانسية.. البيت الابيض يحتفل بذكرى زواج الرئيس فما هي قصة ترامب وميلانيا؟
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 15:46:04 Lebanon 24 Lebanon 24
ويل سميث يرقص على أغنية أحمد سعد.. ويتصدر الترند
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 15:46:04 Lebanon 24 Lebanon 24

السوشيال ميديا

رامي حمدان

شاطئ البحر

المستقبل

الرومان

الترند

رومان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:21 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
07:54 | 2026-02-16
Lebanon24
06:53 | 2026-02-16
Lebanon24
05:54 | 2026-02-16
Lebanon24
02:00 | 2026-02-16
Lebanon24
23:00 | 2026-02-15
Lebanon24
16:59 | 2026-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24