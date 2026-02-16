تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
فنون ومشاهير
الرومانسية تتصدّر الترند.. رامي حمدان يطلب يد سيدرا بيوتي
Lebanon 24
16-02-2026
|
04:43
تصدّرت سيدرا عمارة
الترند
بعد الإعلان عن قصة الحب التي تجمع بينها وبين صانع المحتوى
رامي حمدان
وارتباطهما، بعدما فاجأها الأخير بطلب الزواج منها بطريقة بسيطة ورومانسية، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع.
وبملابس بيضاء على
شاطئ البحر
، عبّر رامي عن حبّه الكبير للشابّة المشهورة على
السوشيال ميديا
بلقب "سيدرا بيوتي"، وبدا في غاية الارتباك وكأنه لم يحضّر أي كلمات مسبقاً، مكتفياً بالتعبير من خلال صوته المرتجف عن حبّه لها وبأنه يريد حمايتها هي وأولادهما في
المستقبل
، ثم ركع مع غروب الشمس أمام الشابّة وقدّم لها خاتم الزواج قائلاً: "هل تتزوجيني؟"... لتتفاعل معه سيدرا بحب ورومانسية.
View this post on Instagram
A post shared by Ramy (@ramyhamdan)
