Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
فنون ومشاهير

بعد حلقتها الأخيرة... منع مذيعة شهيرة من الظهور إعلاميّاً وإيقاف برنامجها

Lebanon 24
16-02-2026 | 05:54
بعد حلقتها الأخيرة... منع مذيعة شهيرة من الظهور إعلاميّاً وإيقاف برنامجها
بعد حلقتها الأخيرة... منع مذيعة شهيرة من الظهور إعلاميّاً وإيقاف برنامجها photos 0
أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، عن وقف عرض برنامج "السر في الحدوتة"، ومنع ظهور مقدمته المذيعة سارة هادي لحين انتهاء التحقيقات، بعد استضافة المتهم بالتحرش في واقعة "فتاة الأتوبيس".

كما قرر المجلس إلزام كافة الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، بمنع ظهور مقدمة البرنامج وضيف الحلقة المتهم في قضية التحرش خصوصاً وأن قضيته لا تزال قيد تحقيقات النيابة العامة، وذلك لحين انتهاء لجنة الشكاوى في المجلس من فحص الواقعة، وإجراء التحقيقات اللازمة. (العربية)
 
 
 
