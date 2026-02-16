تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
جوزيف عطيّة عن علاقة الحبّ التي تجمعه بملكة جمال لبنان: ان شاء الله خير
Lebanon 24
16-02-2026
|
09:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
علّق الفنان
جوزيف عطية
، على الأخبار المتداولة عن علاقة الحبّ التي تجمعه بملكة جمال
لبنان بيرلا
حرب.
وقال عطيّة في مقابلة صحافية: "ان شاء الله خير، متل ما الله بريد، كل شي بوقتو حلو".
وأضاف: "نحنا دايماً متكلين على ربنا، وبهيدي الشغلة بس تكون جديّة منعلن عنها".
