جوزيف عطيّة عن علاقة الحبّ التي تجمعه بملكة جمال لبنان: ان شاء الله خير

علّق الفنان ، على الأخبار المتداولة عن علاقة الحبّ التي تجمعه بملكة جمال حرب.

وقال عطيّة في مقابلة صحافية: "ان شاء الله خير، متل ما الله بريد، كل شي بوقتو حلو".

وأضاف: "نحنا دايماً متكلين على ربنا، وبهيدي الشغلة بس تكون جديّة منعلن عنها".