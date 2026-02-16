تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

جوزيف عطيّة عن علاقة الحبّ التي تجمعه بملكة جمال لبنان: ان شاء الله خير

Lebanon 24
16-02-2026 | 09:50
A-
A+
جوزيف عطيّة عن علاقة الحبّ التي تجمعه بملكة جمال لبنان: ان شاء الله خير
جوزيف عطيّة عن علاقة الحبّ التي تجمعه بملكة جمال لبنان: ان شاء الله خير photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
علّق الفنان جوزيف عطية، على الأخبار المتداولة عن علاقة الحبّ التي تجمعه بملكة جمال لبنان بيرلا حرب.
 
 
وقال عطيّة في مقابلة صحافية: "ان شاء الله خير، متل ما الله بريد، كل شي بوقتو حلو".
 
 
وأضاف: "نحنا دايماً متكلين على ربنا، وبهيدي الشغلة بس تكون جديّة منعلن عنها".
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد أنباء عن علاقة حب تجمعها بجوزيف عطية.. ملكة جمال لبنان بيرلا حرب تحسم الجدل (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 18:37:43 Lebanon 24 Lebanon 24
"متل ما الله بريد"... هذا ما قاله الفنان جوزيف عطيّة عن علاقته بملكة جمال لبنان بيرلا حرب
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 18:37:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد وفاة شقيقة طلال ارسلان... هكذا عبّرت ملكة جمال لبنان السابقة عن حزنها (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 18:37:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بيرلا حرب تكسر الصمت... وتكشف طبيعة علاقتها مع جوزيف عطية
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 18:37:43 Lebanon 24 Lebanon 24

ملكة جمال لبنان بيرلا

ملكة جمال لبنان

لبنان بيرلا

جمال لبنان

ملكة جمال

لبنان

جوزيف

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:21 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:21 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:54 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
07:54 | 2026-02-16
Lebanon24
06:53 | 2026-02-16
Lebanon24
05:54 | 2026-02-16
Lebanon24
04:43 | 2026-02-16
Lebanon24
02:00 | 2026-02-16
Lebanon24
23:00 | 2026-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24