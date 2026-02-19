سعر الواحدة 7 ملايين دولار.. نجم شهير يمتلك مجموعة ساعات هي الأغلى عالمياً (صور)

يمتلك نجم الهيب هوب الأميركي " " مجموعة استثنائية من القطع النادرة التي تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات، ما يعكس مكانته كأحد أبرز نجوم الترف في العالم، وفق موقع "بيزنس إنسايدر".



وأطل جاي زي في حفل توزيع جوائز "غرامي 2025" مرتدياً ساعة من طراز "باتيك فيليب غراند كومبليكايشن 5304-301R"، تبلغ قيمتها نحو 1.07 مليون دولار، وتتميز بهيكل من الوردي مرصع بالألماس، إضافة إلى تقويم دائم قادر على تتبع التاريخ تلقائياً حتى عام 2100، مع حزام مصنوع يدوياً من جلد التمساح.

لكن هذه الساعة ليست الأغلى في مجموعته، فقد ارتدى سابقاً ساعة "باتيك فيليب سكاي مون توربيون 6002"، التي تعد من أكثر الساعات تعقيداً في العالم، وتضم خريطة فلكية وتقويماً دائماً مزدوج الوجه، ويصل سعرها في الأسواق الثانوية إلى ما بين 4 و6 ملايين دولار، فيما تشير تقديرات إلى أن نماذج مشابهة بيعت بمبالغ أكبر.



كما يمتلك ساعة "باتيك فيليب 5711" باللون الأزرق "تيفاني"، وهي إصدار نادر لم يُنتج منه سوى 170 قطعة، وقد وصل سعر إحدى هذه الساعات في مزاد علني إلى 6.5 ملايين دولار، ما يجعلها من بين أكثر الساعات طلباً في العالم.





ويؤكد خبراء أن هذه الساعات لا تمثل مجرد إكسسوارات، بل تعد أصولًا استثمارية فاخرة، إذ ترتفع قيمتها بمرور الوقت بسبب ندرتها وحرفية تصنيعها، ما يجعلها رمزًا للثروة والنفوذ.



وبفضل هذه المجموعة الفريدة، أصبح جاي زي واحداً من أبرز جامعي الساعات الفاخرة في العالم.



