تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
0
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
سعر الواحدة 7 ملايين دولار.. نجم شهير يمتلك مجموعة ساعات هي الأغلى عالمياً (صور)
Lebanon 24
19-02-2026
|
07:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
يمتلك نجم الهيب هوب الأميركي "
جاي زي
" مجموعة استثنائية من القطع النادرة التي تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات، ما يعكس مكانته كأحد أبرز نجوم الترف في العالم، وفق موقع "بيزنس إنسايدر".
وأطل جاي زي في حفل توزيع جوائز "غرامي 2025" مرتدياً ساعة من طراز "باتيك فيليب غراند كومبليكايشن 5304-301R"، تبلغ قيمتها نحو 1.07 مليون دولار، وتتميز بهيكل من
الذهب
الوردي مرصع بالألماس، إضافة إلى تقويم دائم قادر على تتبع التاريخ تلقائياً حتى عام 2100، مع حزام مصنوع يدوياً من جلد التمساح.
لكن هذه الساعة ليست الأغلى في مجموعته، فقد ارتدى سابقاً ساعة "باتيك فيليب سكاي مون توربيون 6002"، التي تعد من أكثر الساعات تعقيداً في العالم، وتضم خريطة فلكية وتقويماً دائماً مزدوج الوجه، ويصل سعرها في الأسواق الثانوية إلى ما بين 4 و6 ملايين دولار، فيما تشير تقديرات إلى أن نماذج مشابهة بيعت بمبالغ أكبر.
كما يمتلك ساعة "باتيك فيليب
نوتيلوس
5711" باللون الأزرق "تيفاني"، وهي إصدار نادر لم يُنتج منه سوى 170 قطعة، وقد وصل سعر إحدى هذه الساعات في مزاد علني إلى 6.5 ملايين دولار، ما يجعلها من بين أكثر الساعات طلباً في العالم.
ويؤكد خبراء أن هذه الساعات لا تمثل مجرد إكسسوارات، بل تعد أصولًا استثمارية فاخرة، إذ ترتفع قيمتها بمرور الوقت بسبب ندرتها وحرفية تصنيعها، ما يجعلها رمزًا للثروة والنفوذ.
وبفضل هذه المجموعة الفريدة، أصبح جاي زي واحداً من أبرز جامعي الساعات الفاخرة في العالم.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فنانٌ مصريّ... هل يمتلك ثروة بمليار دولار؟
Lebanon 24
فنانٌ مصريّ... هل يمتلك ثروة بمليار دولار؟
19/02/2026 15:48:38
19/02/2026 15:48:38
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من الهزة الأرضية في بيروت.. هذا ما حذّر منه عالم الزلازل الشهير (صور)
Lebanon 24
قبل ساعات من الهزة الأرضية في بيروت.. هذا ما حذّر منه عالم الزلازل الشهير (صور)
19/02/2026 15:48:38
19/02/2026 15:48:38
Lebanon 24
Lebanon 24
عائداته بلغت 7 ملايين دولار.. فيلم ميلانيا ترامب يتجاوز التوقعات في شباك التذاكر
Lebanon 24
عائداته بلغت 7 ملايين دولار.. فيلم ميلانيا ترامب يتجاوز التوقعات في شباك التذاكر
19/02/2026 15:48:38
19/02/2026 15:48:38
Lebanon 24
Lebanon 24
والدته "مهووسة" بالدراما التركية.. نجم عالمي شهير يُشيد بجان يامان وديميت أوزدمير (فيديو)
Lebanon 24
والدته "مهووسة" بالدراما التركية.. نجم عالمي شهير يُشيد بجان يامان وديميت أوزدمير (فيديو)
19/02/2026 15:48:38
19/02/2026 15:48:38
Lebanon 24
Lebanon 24
نوتيلوس
الفريد
جاي زي
إنساي
الذهب
ألماس
تيلوس
جامع
قد يعجبك أيضاً
في أول أيام رمضان.. وفاة فنان سوري شاب بعد تعرّضه لأزمة صحية (صورة)
Lebanon 24
في أول أيام رمضان.. وفاة فنان سوري شاب بعد تعرّضه لأزمة صحية (صورة)
05:45 | 2026-02-19
19/02/2026 05:45:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تصدر الترند بعد الحلقة الأولى.. هذا ما قاله تيم حسن عن شخصيته في "مولانا" (فيديو)
Lebanon 24
تصدر الترند بعد الحلقة الأولى.. هذا ما قاله تيم حسن عن شخصيته في "مولانا" (فيديو)
05:29 | 2026-02-19
19/02/2026 05:29:32
Lebanon 24
Lebanon 24
رحل بصمت.. وفاة فنان قدير اشتهر بدور رجل العصابات (صورة)
Lebanon 24
رحل بصمت.. وفاة فنان قدير اشتهر بدور رجل العصابات (صورة)
04:01 | 2026-02-19
19/02/2026 04:01:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الشامي يُعلّق على الحلقة الأولى من "مولانا".. وتيم حسن يرد عليه
Lebanon 24
الشامي يُعلّق على الحلقة الأولى من "مولانا".. وتيم حسن يرد عليه
02:13 | 2026-02-19
19/02/2026 02:13:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بمشهد واحد فقط ولثوان معدودة.. عبلة كامل تعود الى التمثيل وتتصدر التريند
Lebanon 24
ظهرت بمشهد واحد فقط ولثوان معدودة.. عبلة كامل تعود الى التمثيل وتتصدر التريند
00:32 | 2026-02-19
19/02/2026 12:32:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في حادث سير مروّع... "أبو وليد" خسر حياته (صورة)
Lebanon 24
في حادث سير مروّع... "أبو وليد" خسر حياته (صورة)
10:37 | 2026-02-18
18/02/2026 10:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار إلى 60 ألف ليرة؟ طرحٌ "غير قابلة للتطبيق"
Lebanon 24
الدولار إلى 60 ألف ليرة؟ طرحٌ "غير قابلة للتطبيق"
14:15 | 2026-02-18
18/02/2026 02:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"قرار إسرائيلي بشأن لبنان".. تقرير إماراتي يتحدّث عن "الاستنزاف"
Lebanon 24
"قرار إسرائيلي بشأن لبنان".. تقرير إماراتي يتحدّث عن "الاستنزاف"
12:00 | 2026-02-18
18/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله يسلّف سلام مجددا
Lebanon 24
حزب الله يسلّف سلام مجددا
11:01 | 2026-02-18
18/02/2026 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلام إسرائيليّ جديد عن "القرض الحسن".. ماذا كشف؟
Lebanon 24
كلام إسرائيليّ جديد عن "القرض الحسن".. ماذا كشف؟
15:23 | 2026-02-18
18/02/2026 03:23:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
05:45 | 2026-02-19
في أول أيام رمضان.. وفاة فنان سوري شاب بعد تعرّضه لأزمة صحية (صورة)
05:29 | 2026-02-19
تصدر الترند بعد الحلقة الأولى.. هذا ما قاله تيم حسن عن شخصيته في "مولانا" (فيديو)
04:01 | 2026-02-19
رحل بصمت.. وفاة فنان قدير اشتهر بدور رجل العصابات (صورة)
02:13 | 2026-02-19
الشامي يُعلّق على الحلقة الأولى من "مولانا".. وتيم حسن يرد عليه
00:32 | 2026-02-19
ظهرت بمشهد واحد فقط ولثوان معدودة.. عبلة كامل تعود الى التمثيل وتتصدر التريند
23:00 | 2026-02-18
"ما قوص على نملة".. ملحم زين يثير جدلاً واسعاً بعد دعمه فضل شاكر!
فيديو
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-02-18
19/02/2026 15:48:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
16:00 | 2026-02-17
19/02/2026 15:48:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
07:36 | 2026-02-17
19/02/2026 15:48:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24