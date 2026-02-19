تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
0
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
نانسي عجرم وإيوان.. ما هو السر الذي كشفه الفنان اللبناني عن أغنيته "وعدني"؟
Lebanon 24
19-02-2026
|
08:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف الفنان اللبناني
إيوان
عن تفاصيل مثيرة تتعلق ببداياته الفنية وأشهر أغنياته التي حققت انتشاراً واسعاً في العالم العربي.
وأوضح إيوان في تصريحات إعلامية أن أغنيته الشهيرة "قول انشالله" كانت في الأصل معروضة على الفنانة
نانسي عجرم
لتؤديها بصوتها إلا أن النصيب حال دون ذلك لتصبح لاحقاً من نصيبه وتكون بوابته الكبرى نحو النجومية.
كما أشار إلى أن أغنية "وعدني" التي لا تزال تتردد في المناسبات والأعراس كانت تحمل روحاً تتناسب مع أسلوب
نانسي
في ذلك الوقت مؤكداً أن الصدفة والقرارات الفنية هي التي رسمت مسار هذه الأعمال الناجحة.
وتحدث إيوان بتقدير كبير عن مسيرة نانسي
عجرم
معتبراً أن اختيار الأغاني يعتمد على الرؤية الفنية للمطرب ومدى مواءمتها لهويته الغنائية.
وأكد أن نجاح هذه الأغنيات بصوته لا يقلل من شأن القيمة الفنية التي كانت ستضيفها نانسي لو غنتها بل يعكس مدى جودة الكلمات والألحان التي استطاعت أن تعيش لسنوات طويلة في ذاكرة الجمهور.
وتأتي هذه التصريحات لتعيد تسليط الضوء على "كواليس" صناعة الأغاني الضاربة (Hits) وكيف يمكن لعمل فني واحد أن يغير مسار فنان ويضعه في صفوف النجوم.
تفاعل الجمهور بشكل واسع مع هذه الكواليس معبرين عن إعجابهم بصراحة إيوان ومؤكدين أن أغنية "قول انشالله" ارتبطت بهوية إيوان الفنية بشكل وثيق لدرجة يصعب تخيلها بصوت فنان آخر.
ويستعد إيوان حالياً لطرح أعمال فنية جديدة تعيده إلى الساحة بقوة مع الحفاظ على النمط الموسيقي الذي أحبه الجمهور منذ بداياته مستفيداً من النجاحات التاريخية التي حققها في العقدين الماضيين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نجمة تركية تكشف عن عشقها لأغاني نانسي عجرم
Lebanon 24
نجمة تركية تكشف عن عشقها لأغاني نانسي عجرم
19/02/2026 17:42:53
19/02/2026 17:42:53
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو الفنان الذي سيغني شارة مسلسل "أنا وهي وهَيا" في رمضان 2026
Lebanon 24
هذا هو الفنان الذي سيغني شارة مسلسل "أنا وهي وهَيا" في رمضان 2026
19/02/2026 17:42:53
19/02/2026 17:42:53
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها!
Lebanon 24
نانسي عجرم تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها!
19/02/2026 17:42:53
19/02/2026 17:42:53
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تحرج سائلاً حاول الانتقاص من "العالمية" بصبغة عربية
Lebanon 24
نانسي عجرم تحرج سائلاً حاول الانتقاص من "العالمية" بصبغة عربية
19/02/2026 17:42:53
19/02/2026 17:42:53
Lebanon 24
Lebanon 24
فنون ومشاهير
متفرقات
أعمال النا
نانسي عجر
لبنان
نانسي
إيوان
عجرم
بهوي
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد طولِ انتظار.. تعرفوا على الاسم الذي اختارته عبير سندر لمولودتها الجديدة
Lebanon 24
بعد طولِ انتظار.. تعرفوا على الاسم الذي اختارته عبير سندر لمولودتها الجديدة
10:07 | 2026-02-19
19/02/2026 10:07:13
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر الواحدة 7 ملايين دولار.. نجم شهير يمتلك مجموعة ساعات هي الأغلى عالمياً (صور)
Lebanon 24
سعر الواحدة 7 ملايين دولار.. نجم شهير يمتلك مجموعة ساعات هي الأغلى عالمياً (صور)
07:38 | 2026-02-19
19/02/2026 07:38:02
Lebanon 24
Lebanon 24
في أول أيام رمضان.. وفاة فنان سوري شاب بعد تعرّضه لأزمة صحية (صورة)
Lebanon 24
في أول أيام رمضان.. وفاة فنان سوري شاب بعد تعرّضه لأزمة صحية (صورة)
05:45 | 2026-02-19
19/02/2026 05:45:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تصدر الترند بعد الحلقة الأولى.. هذا ما قاله تيم حسن عن شخصيته في "مولانا" (فيديو)
Lebanon 24
تصدر الترند بعد الحلقة الأولى.. هذا ما قاله تيم حسن عن شخصيته في "مولانا" (فيديو)
05:29 | 2026-02-19
19/02/2026 05:29:32
Lebanon 24
Lebanon 24
رحل بصمت.. وفاة فنان قدير اشتهر بدور رجل العصابات (صورة)
Lebanon 24
رحل بصمت.. وفاة فنان قدير اشتهر بدور رجل العصابات (صورة)
04:01 | 2026-02-19
19/02/2026 04:01:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الدولار إلى 60 ألف ليرة؟ طرحٌ "غير قابلة للتطبيق"
Lebanon 24
الدولار إلى 60 ألف ليرة؟ طرحٌ "غير قابلة للتطبيق"
14:15 | 2026-02-18
18/02/2026 02:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"قرار إسرائيلي بشأن لبنان".. تقرير إماراتي يتحدّث عن "الاستنزاف"
Lebanon 24
"قرار إسرائيلي بشأن لبنان".. تقرير إماراتي يتحدّث عن "الاستنزاف"
12:00 | 2026-02-18
18/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله يسلّف سلام مجددا
Lebanon 24
حزب الله يسلّف سلام مجددا
11:01 | 2026-02-18
18/02/2026 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلام إسرائيليّ جديد عن "القرض الحسن".. ماذا كشف؟
Lebanon 24
كلام إسرائيليّ جديد عن "القرض الحسن".. ماذا كشف؟
15:23 | 2026-02-18
18/02/2026 03:23:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تيمور جنبلاط يريدُ برجا
Lebanon 24
تيمور جنبلاط يريدُ برجا
15:52 | 2026-02-18
18/02/2026 03:52:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
10:07 | 2026-02-19
بعد طولِ انتظار.. تعرفوا على الاسم الذي اختارته عبير سندر لمولودتها الجديدة
07:38 | 2026-02-19
سعر الواحدة 7 ملايين دولار.. نجم شهير يمتلك مجموعة ساعات هي الأغلى عالمياً (صور)
05:45 | 2026-02-19
في أول أيام رمضان.. وفاة فنان سوري شاب بعد تعرّضه لأزمة صحية (صورة)
05:29 | 2026-02-19
تصدر الترند بعد الحلقة الأولى.. هذا ما قاله تيم حسن عن شخصيته في "مولانا" (فيديو)
04:01 | 2026-02-19
رحل بصمت.. وفاة فنان قدير اشتهر بدور رجل العصابات (صورة)
02:13 | 2026-02-19
الشامي يُعلّق على الحلقة الأولى من "مولانا".. وتيم حسن يرد عليه
فيديو
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-02-18
19/02/2026 17:42:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
16:00 | 2026-02-17
19/02/2026 17:42:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
07:36 | 2026-02-17
19/02/2026 17:42:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24