نانسي عجرم وإيوان.. ما هو السر الذي كشفه الفنان اللبناني عن أغنيته "وعدني"؟

كشف الفنان اللبناني عن تفاصيل مثيرة تتعلق ببداياته الفنية وأشهر أغنياته التي حققت انتشاراً واسعاً في العالم العربي.

وأوضح إيوان في تصريحات إعلامية أن أغنيته الشهيرة "قول انشالله" كانت في الأصل معروضة على الفنانة لتؤديها بصوتها إلا أن النصيب حال دون ذلك لتصبح لاحقاً من نصيبه وتكون بوابته الكبرى نحو النجومية.

كما أشار إلى أن أغنية "وعدني" التي لا تزال تتردد في المناسبات والأعراس كانت تحمل روحاً تتناسب مع أسلوب في ذلك الوقت مؤكداً أن الصدفة والقرارات الفنية هي التي رسمت مسار هذه الأعمال الناجحة.



وتحدث إيوان بتقدير كبير عن مسيرة نانسي معتبراً أن اختيار الأغاني يعتمد على الرؤية الفنية للمطرب ومدى مواءمتها لهويته الغنائية.

وأكد أن نجاح هذه الأغنيات بصوته لا يقلل من شأن القيمة الفنية التي كانت ستضيفها نانسي لو غنتها بل يعكس مدى جودة الكلمات والألحان التي استطاعت أن تعيش لسنوات طويلة في ذاكرة الجمهور.

وتأتي هذه التصريحات لتعيد تسليط الضوء على "كواليس" صناعة الأغاني الضاربة (Hits) وكيف يمكن لعمل فني واحد أن يغير مسار فنان ويضعه في صفوف النجوم.



تفاعل الجمهور بشكل واسع مع هذه الكواليس معبرين عن إعجابهم بصراحة إيوان ومؤكدين أن أغنية "قول انشالله" ارتبطت بهوية إيوان الفنية بشكل وثيق لدرجة يصعب تخيلها بصوت فنان آخر.

ويستعد إيوان حالياً لطرح أعمال فنية جديدة تعيده إلى الساحة بقوة مع الحفاظ على النمط الموسيقي الذي أحبه الجمهور منذ بداياته مستفيداً من النجاحات التاريخية التي حققها في العقدين الماضيين.







