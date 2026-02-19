تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
بعد طولِ انتظار.. تعرفوا على الاسم الذي اختارته عبير سندر لمولودتها الجديدة
Lebanon 24
19-02-2026
|
10:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
زفت الفاشينيستا وعارضة الأزياء
السعودية
عبير سندر
خبراً سعيداً لمتابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي، معلنةً عن قدوم مولودتها الجديدة التي اختارت لها اسماً خطف الأنظار بتميزه.
وشاركت عبير لقطات أولية توثق لحظات الاستقبال والبهجة، معبرةً عن امتنانها وشكرها لله على سلامتها وسلامة طفلتها، لتنهال عليها تبريكات المتابعين وزملائها في الوسط الفني والموضة، متمنين لها وللمولودة دوام الصحة والسعادة.
ويأتي هذا الخبر بعد فترة من الترقب التي عاشها جمهور عبير، حيث دأبت على مشاركة تفاصيل رحلة حملها الأخير وتجهيزات الاستقبال بأسلوبها العفوي المعتاد.
وقد أثارت التكهنات حول الاسم المختار جدلاً واسعاً قبل الإعلان الرسمي، إلا أن كشفها عن الاسم أخيراً نال إعجاب الكثيرين الذين وصفوه بالرقة والتفرد.
وتعد عبير سندر من أبرز الملهمات في مجال العناية بالأسرة والجمال، حيث تحرص دائماً على تقديم محتوى يجمع بين الأمومة العصرية والحفاظ على القيم الجمالية، مما جعل من خبر ولادتها حدثاً متصدراً لمحركات البحث.
