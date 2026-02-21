بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال

أعلنت الفنانة إقامة دعوى قانونية ضد برنامج بعد عرض حلقتها، معتبرة أنها تضمنت إساءة لها.



وقالت المحامية أبوالقمصان، ممثلة الدفاع عن أسماء جلال، إن التعليقات والإيحاءات التي أضيفت في مرحلة المونتاج تجاوزت حدود المزاح المسموح، واعتُبرت مسيئة للكرامة والاعتبار الشخصي.



وأكدت أن المشاركة في برنامج ترفيهي لا تمنح أي جهة حق التنمر أو الإساءة.



وأضاف البيان أن يراجع محتوى الحلقة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية وفق والقوانين المنظمة للإعلام، مع الاحتفاظ بحق أسماء جلال في مقاضاة أي جهة أو شخص أعاد نشر المحتوى المسيء.

