فنون ومشاهير
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
Lebanon 24
21-02-2026
|
23:00
أعلنت الفنانة
أسماء جلال
إقامة دعوى قانونية ضد برنامج
رامز جلال
بعد عرض حلقتها، معتبرة أنها تضمنت إساءة لها.
وقالت المحامية
نهاد
أبوالقمصان، ممثلة الدفاع عن أسماء جلال، إن التعليقات والإيحاءات التي أضيفت في مرحلة المونتاج تجاوزت حدود المزاح المسموح، واعتُبرت مسيئة للكرامة والاعتبار الشخصي.
وأكدت أن المشاركة في برنامج ترفيهي لا تمنح أي جهة حق التنمر أو الإساءة.
وأضاف البيان أن
المكتب القانوني
يراجع محتوى الحلقة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية وفق
قانون العقوبات
والقوانين المنظمة للإعلام، مع الاحتفاظ بحق أسماء جلال في مقاضاة أي جهة أو شخص أعاد نشر المحتوى المسيء.
المكتب القانوني
قانون العقوبات
أسماء جلال
رامز جلال
العقوبات
القمص
المون
حامية
