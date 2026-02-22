بكلمات مؤثرة.. جيسيكا عازار تحتفل بعيد ميلاد ابنة زوجها

بمناسبة عيد ميلاد ابنة زوجها، الإعلامي صوفان، وجهت الإعلامية رسالة مؤثرة عبرت فيها عن عمق العلاقة التي تجمعهما، وذلك من خلال منشور شاركته مع متابعيها عبر حساباتها على .



ونشرت صورة تجمعها بالشابة "لين"، ابنة زوجها، وأرفقتها بكلمات مليئة بالمودة والتقدير، حيث وصفتها بأنها "روح جميلة" وأثنت على نضجها وشخصيتها، متمنية لها عاماً مليئاً بالسعادة والنجاح. ولاقت هذه الخطوة تفاعلاً كبيراً من المتابعين الذين أشادوا بالرقي والانسجام الأسري الذي تعكسه جيسيكا في تعاملها مع أفراد عائلة زوجها.



يُذكر أن جيسيكا عازار تحرص دائماً على مشاركة لحظات عائلية مميزة، مما يعزز صورة الترابط والمحبة التي تجمعها بعائلتها الصغيرة والكبيرة.





