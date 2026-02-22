تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
بكلمات مؤثرة.. جيسيكا عازار تحتفل بعيد ميلاد ابنة زوجها
Lebanon 24
22-02-2026
|
01:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
بمناسبة عيد ميلاد ابنة زوجها، الإعلامي
اللبناني محمد
صوفان، وجهت الإعلامية
جيسيكا عازار
رسالة مؤثرة عبرت فيها عن عمق العلاقة التي تجمعهما، وذلك من خلال منشور شاركته مع متابعيها عبر حساباتها على
مواقع التواصل الاجتماعي
.
ونشرت
عازار
صورة تجمعها بالشابة "لين"، ابنة زوجها، وأرفقتها بكلمات مليئة بالمودة والتقدير، حيث وصفتها بأنها "روح جميلة" وأثنت على نضجها وشخصيتها، متمنية لها عاماً مليئاً بالسعادة والنجاح. ولاقت هذه الخطوة تفاعلاً كبيراً من المتابعين الذين أشادوا بالرقي والانسجام الأسري الذي تعكسه جيسيكا في تعاملها مع أفراد عائلة زوجها.
يُذكر أن جيسيكا عازار تحرص دائماً على مشاركة لحظات عائلية مميزة، مما يعزز صورة الترابط والمحبة التي تجمعها بعائلتها الصغيرة والكبيرة.
