تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

اتهامات لـ"طرف مجهول" بشنّ حملات ضد ياسمين عبد العزيز.. إليكم التفاصيل!

Lebanon 24
22-02-2026 | 07:45
A-
A+
اتهامات لـطرف مجهول بشنّ حملات ضد ياسمين عبد العزيز.. إليكم التفاصيل!
اتهامات لـطرف مجهول بشنّ حملات ضد ياسمين عبد العزيز.. إليكم التفاصيل! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أصدر السيناريست المصري عمرو محمود ياسين بيانًا رسميًا باسم أسرة مسلسل "وننسى اللي كان"، اتهم فيه جهة لم يُكشف عن هويتها بـ"شن حملات ممنهجة لتشويه المسلسل والتقليل من شأن بطلة العمل الفنانة ياسمين عبد العزيز".

وكتب عمرو محمود ياسين على صفحته في موقع "فيسبوك" قائلاً:"إلى جمهور ومحبي الدراما الذين يتابعون تفاصيل الموسم باهتمام، باسم كل أسرة مسلسل (وننسى اللي كان) نتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل من دعم العمل بمحبة ووعي حقيقي".

وأضاف: "نحن نؤمن أن المنافسة الشريفة هي الطريق الوحيد للنجاح الحقيقي، وأن أي موسم درامي لا يزدهر إلا بتكافؤ الفرص واحترام جهد الآخرين، لكن النجاح لا يُبنى بالانتقاص من أعمال الغير، ولا بمحاولات التقليل من قيمة أي فنان".

وتابع: "ومع الأسف، نرصد محاولات واضحة للانتقاص من قدر العمل ومن قدر بطلته الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر حملات متكررة ومحتوى متشابه يسعى لتشويه الصورة أو التقليل من الجهد المبذول". 

وأكمل: "نؤكد أننا لا نتحدث انطلاقًا من ظنون أو استنتاجات،  نحن نعلم جيدًا من يقف خلف هذه التحركات، ومن يديرها ومن ينفذها، ونمتلك دلائل واضحة على ذلك، لكننا نختار، حتى الآن، ألا ننجرف إلى هذا المستوى، وألا نحوّل المشهد إلى تصعيد علني قد يسيء لصناعة بأكملها، احترامًا للدراما المصرية وتاريخها". 

 ولفت إلى أن: "محاولات النيل لن تكون سهلة، لأن الإخلاص في العمل والاجتهاد الحقيقي هما أساس ما نقدمه، نحن نعمل بمحبة وبكل طاقتنا، وواثقون أن النجاح الحقيقي صوته أعلى من أي ضجيج، وأن الجمهور قادر على التمييز".

واختتم: "سنظل متمسكين بالمنافسة الشريفة... وغير ذلك لا يليق، والجمهور هو الحكم".

وأثار البيان حالة واسعة من الجدل، فهناك من اعتبر أن المقصود بشكل واضح ولا التباس فيه هو الفنان أحمد العوضي، طليق ياسمين عبد العزيز، الذي يُعرض له حاليا مسلسل "علي كلاي"، إذ يتنافس الطرفان على صدارة المشهد الدرامي في مصر.

في المقابل، رفض البعض الآخر هذا التفسير، مشيرين إلى احتمال وجود "طرف خفي" سيكون الإعلان عنه بمرتبة "مفاجأة". (آرم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"مطلعني عريانة".. ياسمين عبد العزيز غاضبة: "يا رب يتردلك في أمك وأختك" (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 15:16:28 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اتهامها بشن "حملات".. هل انتهى الخلاف بين هند صبري ومها نصار
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 15:16:28 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد استبعاده من غناء تتر مسلسلها.. رامي صبري يلغي متابعة ياسمين عبد العزيز
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 15:16:28 Lebanon 24 Lebanon 24
لهذا السبب.. رضوى الشربيني تدعم ياسمين عبد العزيز في أزماتها (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 15:16:28 Lebanon 24 Lebanon 24

ياسمين عبد العزيز

محمود ياسين

المصري عمرو

عبد العزيز

المصرية

فيسبوك

العزيز

شيرين

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
05:14 | 2026-02-22
Lebanon24
04:26 | 2026-02-22
Lebanon24
01:28 | 2026-02-22
Lebanon24
23:00 | 2026-02-21
Lebanon24
16:50 | 2026-02-21
Lebanon24
14:32 | 2026-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24