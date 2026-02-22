بتعليق طريف.. مي عمر تقارن بين زوجيها في إش إش والست موناليزا

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
فنون ومشاهير
بتعليق طريف.. مي عمر تقارن بين زوجيها في "إش إش" و"الست موناليزا"
Lebanon 24
22-02-2026
|
14:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الفنانة
مي عمر
، على حسابها الخاص بـ"
فيسبوك
" صورة من كواليس مسلسل "إش إش"، جمعتها بالفنان
ماجد المصري
، علقت من خلالها على شخصية "رجب الجريتلي" والذي تزوجته في المسلسل وكان يعاملها كأحسن ما يكون، فيما أنها تعاني في مسلسلها الجديد من زوجها
أحمد مجدي
، بسبب المعاملة المهينة التي تتلقاها منه طوال أحداث المسلسل.
وعلقت مي على الصورة بطرافة قائلة: "ولا يوم من أيامك يا معلم رجب"، وتابعت تعليقها على الصورة بتعليق آخر كتبت فيه: "اللي قدامك دي كانت عايشة ملكة.. آه والله ملكة متوجة".
لتنطلق تعليقات متابعيها والتي طلب منها أصحابها بأن تتعامل مع الموقف بشكل مختلف، حيث كتبت إحدى متابعاتها: "فوقي أبوس إيدك بتعمليلي رعب من الجواز"، فيما مازحتها أخرى قائلة: "دا ذنب المعلم رجب حقه رجع.. داين تدان يا حلوة".
