بتعليق طريف.. مي عمر تقارن بين زوجيها في إش إش والست موناليزا

بتعليق طريف.. مي عمر تقارن بين زوجيها في "إش إش" و"الست موناليزا"

Lebanon 24
22-02-2026 | 14:06
نشرت الفنانة مي عمر، على حسابها الخاص بـ"فيسبوك" صورة من كواليس مسلسل "إش إش"، جمعتها بالفنان ماجد المصري، علقت من خلالها على شخصية "رجب الجريتلي" والذي تزوجته في المسلسل وكان يعاملها كأحسن ما يكون، فيما أنها تعاني في مسلسلها الجديد من زوجها أحمد مجدي، بسبب المعاملة المهينة التي تتلقاها منه طوال أحداث المسلسل.

وعلقت مي على الصورة بطرافة قائلة: "ولا يوم من أيامك يا معلم رجب"، وتابعت تعليقها على الصورة بتعليق آخر كتبت فيه: "اللي قدامك دي كانت عايشة ملكة.. آه والله ملكة متوجة".

لتنطلق تعليقات متابعيها والتي طلب منها أصحابها بأن تتعامل مع الموقف بشكل مختلف، حيث كتبت إحدى متابعاتها: "فوقي أبوس إيدك بتعمليلي رعب من الجواز"، فيما مازحتها أخرى قائلة: "دا ذنب المعلم رجب حقه رجع.. داين تدان يا حلوة".
مواضيع ذات صلة
هكذا علّقت مي عمر عن ردود فعل الجمهور على برومو مسلسل"الست موناليزا"
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 01:14:39 Lebanon 24 Lebanon 24
15 حلقة وبطولة جماعية.. هل تخطف مي عمر الأنظار بـ "الست موناليزا"؟
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 01:14:39 Lebanon 24 Lebanon 24
ملف "أبو عمر" يتوسّع قضائيًّا وتواطؤ بين "المتورطين والضحايا"
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 01:14:39 Lebanon 24 Lebanon 24
فتور سياسي يباعد بين "القوات" و"الاشتراكي" واتصالات لمحاولة الاحتواء
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 01:14:39 Lebanon 24 Lebanon 24

ماجد المصري

أحمد مجدي

موناليزا

مي عمر

فيسبوك

أحمد م

حسن م

الست

