بتعليق طريف.. مي عمر تقارن بين زوجيها في إش إش والست موناليزا

نشرت الفنانة ، على حسابها الخاص بـ" " صورة من كواليس مسلسل "إش إش"، جمعتها بالفنان ، علقت من خلالها على شخصية "رجب الجريتلي" والذي تزوجته في المسلسل وكان يعاملها كأحسن ما يكون، فيما أنها تعاني في مسلسلها الجديد من زوجها ، بسبب المعاملة المهينة التي تتلقاها منه طوال أحداث المسلسل.



وعلقت مي على الصورة بطرافة قائلة: "ولا يوم من أيامك يا معلم رجب"، وتابعت تعليقها على الصورة بتعليق آخر كتبت فيه: "اللي قدامك دي كانت عايشة ملكة.. آه والله ملكة متوجة".



لتنطلق تعليقات متابعيها والتي طلب منها أصحابها بأن تتعامل مع الموقف بشكل مختلف، حيث كتبت إحدى متابعاتها: "فوقي أبوس إيدك بتعمليلي رعب من الجواز"، فيما مازحتها أخرى قائلة: "دا ذنب المعلم رجب حقه رجع.. داين تدان يا حلوة".

