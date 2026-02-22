تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
فنون ومشاهير
لقاء بين هاديسا وإليسا.. هل من عمل مرتقب بينهما؟
Lebanon 24
22-02-2026
|
16:00
شاركت النجمة
التركية
هاديسا عبر حسابها في منصة "إنستغرام" سلسلة صور ومقاطع فيديو توثِّق جولتها في شوارع
لبنان
العتيقة، وأحيائها التي تعج بالألوان والبهجة، إلى جانب النجمة
اللبنانية
إليسا، التي وصفتها بـ"ملكة
بيروت
".
وأرفقت هاديسا المنشور بتعليق تعبر من خلاله عن إعجابها بالمدينة، جاء فيه: بيروت، أنت جميلة.. مع ملكة بيروت إليسا.
في إحدى الصور، ظهرت هاديسا بصحبة إليسا داخل أحد مطاعم بيروت، مستمتعتين بوقتهما، ومتألقتين بإطلالات كاجوال أنيقة طغى عليها
اللون الأسود
. وبدا الانسجام واضحًا بين الفنانتين؛ ما يعكس قدرة الفن على توحيد الثقافات وتقريب القلوب.
