لقاء بين هاديسا وإليسا.. هل من عمل مرتقب بينهما؟

شاركت النجمة هاديسا عبر حسابها في منصة "إنستغرام" سلسلة صور ومقاطع فيديو توثِّق جولتها في شوارع العتيقة، وأحيائها التي تعج بالألوان والبهجة، إلى جانب النجمة إليسا، التي وصفتها بـ"ملكة ".

وأرفقت هاديسا المنشور بتعليق تعبر من خلاله عن إعجابها بالمدينة، جاء فيه: بيروت، أنت جميلة.. مع ملكة بيروت إليسا.



في إحدى الصور، ظهرت هاديسا بصحبة إليسا داخل أحد مطاعم بيروت، مستمتعتين بوقتهما، ومتألقتين بإطلالات كاجوال أنيقة طغى عليها . وبدا الانسجام واضحًا بين الفنانتين؛ ما يعكس قدرة الفن على توحيد الثقافات وتقريب القلوب.