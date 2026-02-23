خسر مبلغاً كبيراً من المال... فنان تركيّ قدير يُهاجم المقرّبين منه وهذا ما قاله عن إبنته

تحدث الفنان إبراهيم تاتليسس، عن تكبِّده لخسائر مالية كبيرة، بعد تعرّضه للاحتيال.

وكشف تاتليتس في مقابلة صحافية أنّه تكبَّد خسائر مالية تقدر بحوالي 4 ملايين دولار، ووصف المحيطين به بـ"أسوأ من "، وقال عنهم: "حتى العقرب لا يفعل ما يفعله القريب بالقريب".

واتّهم إبنه أحمد ببيع 5 شقق في مدينة مانيسا من دون مشاركة أشقائه.

كما وجَّه رسالة شديدة اللهجة لابنته، متهمًا إياها باستغلاله عندما تكون بحاجة إلى المال.