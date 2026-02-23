تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
13
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
5
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
خسر مبلغاً كبيراً من المال... فنان تركيّ قدير يُهاجم المقرّبين منه وهذا ما قاله عن إبنته
Lebanon 24
23-02-2026
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحدث الفنان
التركي
القدير
إبراهيم تاتليسس، عن تكبِّده لخسائر مالية كبيرة، بعد تعرّضه للاحتيال.
وكشف تاتليتس في مقابلة صحافية أنّه تكبَّد خسائر مالية تقدر بحوالي 4 ملايين دولار، ووصف المحيطين به بـ"أسوأ من
العقرب
"، وقال عنهم: "حتى العقرب لا يفعل ما يفعله القريب بالقريب".
واتّهم إبنه أحمد ببيع 5 شقق في مدينة مانيسا من دون مشاركة أشقائه.
كما وجَّه رسالة شديدة اللهجة لابنته، متهمًا إياها باستغلاله عندما تكون بحاجة إلى المال.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نُقِلَ فوراً إلى المستشفى... تعرّض فنان قدير لأزمة قلبيّة وهذا ما كشفه مصدر مُقرّب منه
Lebanon 24
نُقِلَ فوراً إلى المستشفى... تعرّض فنان قدير لأزمة قلبيّة وهذا ما كشفه مصدر مُقرّب منه
23/02/2026 19:56:48
23/02/2026 19:56:48
Lebanon 24
Lebanon 24
جُمِّدَت حساباته المصرفيّة... مُصادرة أموال فنان قدير وهذا ما كشفه إبنه
Lebanon 24
جُمِّدَت حساباته المصرفيّة... مُصادرة أموال فنان قدير وهذا ما كشفه إبنه
23/02/2026 19:56:48
23/02/2026 19:56:48
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانٌ قدير... هذا آخر خبر عن وضعه الصحيّ
Lebanon 24
فنانٌ قدير... هذا آخر خبر عن وضعه الصحيّ
23/02/2026 19:56:48
23/02/2026 19:56:48
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد رمضان يقبّل رأس فنان قدير (صور)
Lebanon 24
محمد رمضان يقبّل رأس فنان قدير (صور)
23/02/2026 19:56:48
23/02/2026 19:56:48
Lebanon 24
Lebanon 24
إبراهيم تاتليس
العقرب
التركي
القدير
الترك
بيرة
تركي
بيرا
تابع
قد يعجبك أيضاً
فنان لبنانيّ على الثلج... هكذا رقص مع إبنته الجميلة (فيديو)
Lebanon 24
فنان لبنانيّ على الثلج... هكذا رقص مع إبنته الجميلة (فيديو)
10:31 | 2026-02-23
23/02/2026 10:31:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الشائعات التي تناولت صحّتها... الممثلة السوريّة القديرة تنشر صورة جديدة لها
Lebanon 24
بعد الشائعات التي تناولت صحّتها... الممثلة السوريّة القديرة تنشر صورة جديدة لها
09:51 | 2026-02-23
23/02/2026 09:51:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان يحسم الجدل... ما حقيقة إعتزال أحد أبرز الفنانين العرب؟
Lebanon 24
بيان يحسم الجدل... ما حقيقة إعتزال أحد أبرز الفنانين العرب؟
07:32 | 2026-02-23
23/02/2026 07:32:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل مصريّ حديث مواقع التواصل الإجتماعيّ... شاهدوا بالفيديو ما فعله بإسرائيليين
Lebanon 24
ممثل مصريّ حديث مواقع التواصل الإجتماعيّ... شاهدوا بالفيديو ما فعله بإسرائيليين
06:54 | 2026-02-23
23/02/2026 06:54:11
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرّة الثامنة... نقل فنان عربيّ بشكلٍ عاجل إلى المستشفى (صورة)
Lebanon 24
للمرّة الثامنة... نقل فنان عربيّ بشكلٍ عاجل إلى المستشفى (صورة)
05:24 | 2026-02-23
23/02/2026 05:24:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر عن الرواتب.. متى ستُدفع وكيف؟
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. متى ستُدفع وكيف؟
12:25 | 2026-02-23
23/02/2026 12:25:05
Lebanon 24
Lebanon 24
عن تخفيض الدولار إلى 60 ألفاً والرواتب.. تصريحٌ لافت لوزير الاقتصاد
Lebanon 24
عن تخفيض الدولار إلى 60 ألفاً والرواتب.. تصريحٌ لافت لوزير الاقتصاد
05:17 | 2026-02-23
23/02/2026 05:17:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"أداة رخيصة" لدى "حزب الله" لضرب إسرائيل.. تقريرٌ من تل أبيب يحددها
Lebanon 24
"أداة رخيصة" لدى "حزب الله" لضرب إسرائيل.. تقريرٌ من تل أبيب يحددها
14:00 | 2026-02-22
22/02/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراء عاجل واحترازي عبر مطار بيروت.. ماذا فعلت السفارة الأميركية؟
Lebanon 24
إجراء عاجل واحترازي عبر مطار بيروت.. ماذا فعلت السفارة الأميركية؟
06:53 | 2026-02-23
23/02/2026 06:53:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ويتكوف وكوشنير الى جنيف.. هل ينجحان في نزع فتيل الحرب؟
Lebanon 24
ويتكوف وكوشنير الى جنيف.. هل ينجحان في نزع فتيل الحرب؟
12:13 | 2026-02-23
23/02/2026 12:13:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
10:31 | 2026-02-23
فنان لبنانيّ على الثلج... هكذا رقص مع إبنته الجميلة (فيديو)
09:51 | 2026-02-23
بعد الشائعات التي تناولت صحّتها... الممثلة السوريّة القديرة تنشر صورة جديدة لها
07:32 | 2026-02-23
بيان يحسم الجدل... ما حقيقة إعتزال أحد أبرز الفنانين العرب؟
06:54 | 2026-02-23
ممثل مصريّ حديث مواقع التواصل الإجتماعيّ... شاهدوا بالفيديو ما فعله بإسرائيليين
05:24 | 2026-02-23
للمرّة الثامنة... نقل فنان عربيّ بشكلٍ عاجل إلى المستشفى (صورة)
04:00 | 2026-02-23
بعد "بالحرام".. ماغي بو غصن تعود الى المسرح بهذا العمل
فيديو
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
Lebanon 24
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
23:00 | 2026-02-21
23/02/2026 19:56:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
12:36 | 2026-02-21
23/02/2026 19:56:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
23/02/2026 19:56:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24