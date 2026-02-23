ساندرا رزق تظهر بإطلالة ناعمة وتفاعل واسع من الجمهور

نشرت السابقة صورة جديدة عبر حسابها على إنستغرام، حيث ظهرت بإطلالة شتوية أنيقة داخل مكان خشبي دافئ.



اختارت ساندرا ارتداء سترة من الفرو البني الفاخر فوق قميص أسود وبنطال ضيق، مع قبعة وكاب ونظارات شمسية، لتجمع بين الأناقة والراحة في آن واحد. كما حملت حقيبة يد أنيقة مزينة بقطعة فرو صغيرة، ونسقت الإطلالة مع صندل منزلي مريح.



الصورة تعكس ذوق ساندرا في مزج الأزياء الفاخرة مع لمسات عصرية وعملية، حيث لاقت إطلالتها تفاعلاً واسعاً من متابعيها.

