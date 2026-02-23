تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

ساندرا رزق تظهر بإطلالة ناعمة وتفاعل واسع من الجمهور

Lebanon 24
23-02-2026 | 13:11
A-
A+

ساندرا رزق تظهر بإطلالة ناعمة وتفاعل واسع من الجمهور
ساندرا رزق تظهر بإطلالة ناعمة وتفاعل واسع من الجمهور photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشرت ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق صورة جديدة عبر حسابها على إنستغرام، حيث ظهرت بإطلالة شتوية أنيقة داخل مكان خشبي دافئ.

اختارت ساندرا ارتداء سترة من الفرو البني الفاخر فوق قميص أسود وبنطال ضيق، مع قبعة وكاب ونظارات شمسية، لتجمع بين الأناقة والراحة في آن واحد. كما حملت حقيبة يد أنيقة مزينة بقطعة فرو صغيرة، ونسقت الإطلالة مع صندل منزلي مريح.

الصورة تعكس ذوق ساندرا في مزج الأزياء الفاخرة مع لمسات عصرية وعملية، حيث لاقت إطلالتها تفاعلاً واسعاً من متابعيها. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ساندرا رزق تلفت الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة على الشاطئ
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 22:13:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة.. ساندرا رزق تتألق بإطلالة جذّابة
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 22:13:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ساندرا رزق تلفت انتباه متابعيها بإطلالة أنيقة وعفوية
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 22:13:09 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلالة كاجوال أنيقة لأمل بوشوشة تثير تفاعل المتابعين
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 22:13:09 Lebanon 24 Lebanon 24

ملكة جمال لبنان

ساندرا رزق

جمال لبنان

ملكة جمال

لبنان

الأنا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:31 | 2026-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:51 | 2026-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:32 | 2026-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:54 | 2026-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
10:31 | 2026-02-23
Lebanon24
09:51 | 2026-02-23
Lebanon24
09:00 | 2026-02-23
Lebanon24
07:32 | 2026-02-23
Lebanon24
06:54 | 2026-02-23
Lebanon24
05:24 | 2026-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24