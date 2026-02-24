سرّ كشفته فنانة عن عبدالحليم حافظ... هل تزوّج من سعاد حسني حقاً؟

كشفت الفنانة ، أنّها كانت "أقرب الناس" وتعرف كلّ شيء عن الفنان المصريّ الراحل عبدالحليم حافظ، وأشارت إلى أنّها كانت " " لـ"العندليب ".





وحسمت خلال مقابلة، علاقة عبدالحليم بالفنانة الراحلة ، وقالت: "لم يتزوجها خاصة أن مرضه لم يكن يسمح له بالزواج، لكنه كان يعشق سعاد حسني". (العربية)

Advertisement