لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
فنون ومشاهير
سرّ كشفته فنانة عن عبدالحليم حافظ... هل تزوّج من سعاد حسني حقاً؟
Lebanon 24
24-02-2026
|
10:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت الفنانة
المصرية
نجوى فؤاد
، أنّها كانت "أقرب الناس" وتعرف كلّ شيء عن الفنان المصريّ الراحل عبدالحليم حافظ، وأشارت إلى أنّها كانت "
الصندوق الأسود
" لـ"العندليب
الأسمر
".
وحسمت
فؤاد
خلال مقابلة، علاقة عبدالحليم بالفنانة الراحلة
سعاد حسني
، وقالت: "لم يتزوجها خاصة أن مرضه لم يكن يسمح له بالزواج، لكنه كان يعشق سعاد حسني". (العربية)
