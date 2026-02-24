20 سنة من الذكريات مع هانا مونتانا

أعلنت رسمياً عن إطلاق حلقة خاصة بعنوان “Hannah Montana 20th Anniversary” احتفالاً بمرور 20 عاماً على الأول للمسلسل الشهير Hannah Montana، الذي انطلق في 24 آذار2006.

ومن المقرر عرض الحلقة حصرياً عبر منصة Disney+ في 24 المقبل، بحضور جمهور مباشر داخل الاستديو. كما ستتولى المذيعة الشهيرة أليكس إدارة الحوار وتقديم فقرات الأمسية.

وسيتضمن الحدث عرض لقطات أرشيفية نادرة ومشاهد من الكواليس تُكشف للمرة الأولى، ما يمنح الجمهور نظرة أقرب إلى مسيرة مايلي منذ بداياتها في دور “هانا مونتانا” وحتى تحولها إلى نجمة عالمية.

وفي تصريح مؤثر يعكس ارتباطها ببداياتها، قالت مايلي إن “ ستبقى دائماً جزءاً من هويتي”، مؤكدة أن استمرار تأثير العمل بعد كل هذه السنوات مصدر فخر كبير لها، وأن هذه الاحتفالية تمثل طريقتها لشكر المعجبين الذين رافقوها طوال عقدين.

وأضافت أنها تتخيل المناسبة كـ“حفل عيد ميلاد ضخم”، يجسد العلاقة القوية التي تربطها بجمهورها الذي كبر معها ومع موسيقاها عبر السنوات.