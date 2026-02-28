تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
11
o
بيروت
8
o
طرابلس
8
o
صور
11
o
جبيل
11
o
صيدا
11
o
جونية
1
o
النبطية
1
o
زحلة
0
o
بعلبك
10
o
بشري
9
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
توم كروز يجهض أضخم صفقة استحواذ في تاريخ هوليوود
Lebanon 24
28-02-2026
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نجح
النجم العالمي
توم كروز
في عرقلة صفقة استحواذ كبرى كانت تسعى من خلالها شركة "سكاي دانس" للسيطرة على استديوهات "
باراماونت
" العريقة، وذلك في خطوة مفاجئة أعادت خلط الأوراق في صناعة السينما العالمية.
واستخدم
كروز
نفوذه الواسع وحق "الفيتو" الذي تمنحه إياه عقوده الضخمة، معبراً عن رفضه لشروط الصفقة التي اعتبرها تهديداً لإرث الاستديو التاريخي واستقلالية إنتاجاته الكبرى مثل "
المهمة المستحيلة
".
وقد أدى هذا التدخل الحازم إلى تجميد المفاوضات المليارية، ليثبت كروز أن سطوة النجوم في
هوليوود
ما زالت قادرة على التصدي لتوجهات
رأس المال
وحماية الكيانات الإبداعية من الهيمنة التجارية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد 25 عامًا من المفاوضات... أوروبا تُبرم أضخم صفقة تجارية في تاريخها
Lebanon 24
بعد 25 عامًا من المفاوضات... أوروبا تُبرم أضخم صفقة تجارية في تاريخها
28/02/2026 22:55:24
28/02/2026 22:55:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مخزومي: أي موازنة لا تعطي القضاة حقهم هي موازنة تُجهض الإصلاح
Lebanon 24
مخزومي: أي موازنة لا تعطي القضاة حقهم هي موازنة تُجهض الإصلاح
28/02/2026 22:55:24
28/02/2026 22:55:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بتمويل خارجي.. تركيا تطلق أضخم مشروع سكك حديدية في تاريخها!
Lebanon 24
بتمويل خارجي.. تركيا تطلق أضخم مشروع سكك حديدية في تاريخها!
28/02/2026 22:55:24
28/02/2026 22:55:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"جيرالد فورد" تتجه إلى الشرق الأوسط.. تعرف على قدرات أضخم حاملة طائرات في التاريخ!
Lebanon 24
"جيرالد فورد" تتجه إلى الشرق الأوسط.. تعرف على قدرات أضخم حاملة طائرات في التاريخ!
28/02/2026 22:55:24
28/02/2026 22:55:24
Lebanon 24
Lebanon 24
فنون ومشاهير
متفرقات
المهمة المستحيلة
النجم العالمي
رأس المال
باراماونت
هوليوود
مي تو
فيتو
قد يعجبك أيضاً
عبير نعمة تشارك أجواء تونس ليلاً بإطلالة سوداء راقية
Lebanon 24
عبير نعمة تشارك أجواء تونس ليلاً بإطلالة سوداء راقية
10:30 | 2026-02-28
28/02/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة جديدة لنجل أنجلينا جولي وبراد بيت
Lebanon 24
خطوة جديدة لنجل أنجلينا جولي وبراد بيت
09:14 | 2026-02-28
28/02/2026 09:14:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعمر 96 عامًا… وفاة فنانة معتزلة (صور)
Lebanon 24
بعمر 96 عامًا… وفاة فنانة معتزلة (صور)
07:51 | 2026-02-28
28/02/2026 07:51:39
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان معروف يكشف أسباب تدهور حالته الصحية (صورة)
Lebanon 24
فنان معروف يكشف أسباب تدهور حالته الصحية (صورة)
06:56 | 2026-02-28
28/02/2026 06:56:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خضوعها لعملية جراحية خطرة.. هذا وضع مي عز الدين الصحي
Lebanon 24
بعد خضوعها لعملية جراحية خطرة.. هذا وضع مي عز الدين الصحي
02:48 | 2026-02-28
28/02/2026 02:48:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هل نجح اغتيال خامنئي؟
Lebanon 24
هل نجح اغتيال خامنئي؟
09:07 | 2026-02-28
28/02/2026 09:07:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أسماء قيادات.. هؤلاء هم المُستهدفون بـ"ضربة إيران"
Lebanon 24
أسماء قيادات.. هؤلاء هم المُستهدفون بـ"ضربة إيران"
11:19 | 2026-02-28
28/02/2026 11:19:15
Lebanon 24
Lebanon 24
استنفار قياديَّ لـ"حزب الله".. معلومات سبقت "ضربة إيران"
Lebanon 24
استنفار قياديَّ لـ"حزب الله".. معلومات سبقت "ضربة إيران"
04:51 | 2026-02-28
28/02/2026 04:51:34
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تم إغلاق الأجواء اللبنانية الآن؟ وزير الأشغال يعلن
Lebanon 24
هل تم إغلاق الأجواء اللبنانية الآن؟ وزير الأشغال يعلن
02:25 | 2026-02-28
28/02/2026 02:25:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تحت النار بضربات إسرائيلية أميركية والردّ يشتعل في الخليج.. اعتراف بخسارة "قادة" وتوعّد بالانتقام
Lebanon 24
إيران تحت النار بضربات إسرائيلية أميركية والردّ يشتعل في الخليج.. اعتراف بخسارة "قادة" وتوعّد بالانتقام
09:38 | 2026-02-28
28/02/2026 09:38:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
10:30 | 2026-02-28
عبير نعمة تشارك أجواء تونس ليلاً بإطلالة سوداء راقية
09:14 | 2026-02-28
خطوة جديدة لنجل أنجلينا جولي وبراد بيت
07:51 | 2026-02-28
بعمر 96 عامًا… وفاة فنانة معتزلة (صور)
06:56 | 2026-02-28
فنان معروف يكشف أسباب تدهور حالته الصحية (صورة)
02:48 | 2026-02-28
بعد خضوعها لعملية جراحية خطرة.. هذا وضع مي عز الدين الصحي
00:10 | 2026-02-28
خبر حزين جداً.. وفاة ممثل تركي عن 27 عاماً فقط جراء سقوط شجرة عليه (صور)
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
28/02/2026 22:55:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
28/02/2026 22:55:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
28/02/2026 22:55:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24