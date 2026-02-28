تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير

توم كروز يجهض أضخم صفقة استحواذ في تاريخ هوليوود

Lebanon 24
28-02-2026 | 15:00
توم كروز يجهض أضخم صفقة استحواذ في تاريخ هوليوود
نجح النجم العالمي توم كروز في عرقلة صفقة استحواذ كبرى كانت تسعى من خلالها شركة "سكاي دانس" للسيطرة على استديوهات "باراماونت" العريقة، وذلك في خطوة مفاجئة أعادت خلط الأوراق في صناعة السينما العالمية.
 
واستخدم كروز نفوذه الواسع وحق "الفيتو" الذي تمنحه إياه عقوده الضخمة، معبراً عن رفضه لشروط الصفقة التي اعتبرها تهديداً لإرث الاستديو التاريخي واستقلالية إنتاجاته الكبرى مثل "المهمة المستحيلة".
 
وقد أدى هذا التدخل الحازم إلى تجميد المفاوضات المليارية، ليثبت كروز أن سطوة النجوم في هوليوود ما زالت قادرة على التصدي لتوجهات رأس المال وحماية الكيانات الإبداعية من الهيمنة التجارية.
