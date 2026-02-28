توم كروز يجهض أضخم صفقة استحواذ في تاريخ هوليوود

نجح في عرقلة صفقة استحواذ كبرى كانت تسعى من خلالها شركة "سكاي دانس" للسيطرة على استديوهات " " العريقة، وذلك في خطوة مفاجئة أعادت خلط الأوراق في صناعة السينما العالمية.

واستخدم نفوذه الواسع وحق "الفيتو" الذي تمنحه إياه عقوده الضخمة، معبراً عن رفضه لشروط الصفقة التي اعتبرها تهديداً لإرث الاستديو التاريخي واستقلالية إنتاجاته الكبرى مثل " ".

وقد أدى هذا التدخل الحازم إلى تجميد المفاوضات المليارية، ليثبت كروز أن سطوة النجوم في ما زالت قادرة على التصدي لتوجهات وحماية الكيانات الإبداعية من الهيمنة التجارية.