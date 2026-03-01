نجوم هوليوود يهاجمون ترامب بعد الضربات على إيران… واتهامات بـإشعال حرب جديدة

أعرب عدد من نجوم هوليوود عن غضبهم إزاء الضربات العسكرية التي شنّتها وإسرائيل على فجر السبت، منتقدين الرئيس الأميركي ومتهمينه بدفع البلاد نحو صراع جديد في المنطقة.



المغني جاك وايت وجّه انتقادات حادة عبر إنستغرام، مهاجماً أداء في السياسة الخارجية خلال ولايته الثانية، فيما أعادت روزي أودونيل نشر تصريحات سابقة لترامب من حملته عام 2024، قارنت فيها بين وعوده بـ"إحلال السلام" وبين ما يحدث حالياً، مطالبةً بعزله.



أما الممثل جون كيوزاك فكتب عبر منصة "إكس" أن دخول في مواجهة مع إيران يأتي لصرف الأنظار عن قضايا داخلية حساسة، معتبراً أن القرار يخدم أجندات سياسية طويلة الأمد. بدوره، ألمح مارك روفالو عبر "ثريدز" إلى دور مستشارين مقرّبين من ترامب في الدفع باتجاه التصعيد.



وتأتي هذه المواقف بعد تنفيذ موجات من الضربات الأميركية– على أهداف داخل إيران، عقب أسابيع من التهديدات المتبادلة، في وقت أعلن فيه ترامب أن المفاوضات المتعلقة بالملف انهارت، ما أدى إلى هذا التحرك العسكري.



وتعكس ردود الفعل الفنية حجم الانقسام داخل الولايات المتحدة حيال القرار، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة في المنطقة.

