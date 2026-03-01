تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
فنون ومشاهير

نجوم هوليوود يهاجمون ترامب بعد الضربات على إيران… واتهامات بـ"إشعال حرب جديدة"

Lebanon 24
01-03-2026 | 16:24
نجوم هوليوود يهاجمون ترامب بعد الضربات على إيران… واتهامات بـإشعال حرب جديدة
نجوم هوليوود يهاجمون ترامب بعد الضربات على إيران… واتهامات بـإشعال حرب جديدة photos 0
أعرب عدد من نجوم هوليوود عن غضبهم إزاء الضربات العسكرية التي شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران فجر السبت، منتقدين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومتهمينه بدفع البلاد نحو صراع جديد في المنطقة.

المغني جاك وايت وجّه انتقادات حادة عبر إنستغرام، مهاجماً أداء ترامب في السياسة الخارجية خلال ولايته الثانية، فيما أعادت روزي أودونيل نشر تصريحات سابقة لترامب من حملته الانتخابية عام 2024، قارنت فيها بين وعوده بـ"إحلال السلام" وبين ما يحدث حالياً، مطالبةً بعزله.

أما الممثل جون كيوزاك فكتب عبر منصة "إكس" أن دخول واشنطن في مواجهة مع إيران يأتي لصرف الأنظار عن قضايا داخلية حساسة، معتبراً أن القرار يخدم أجندات سياسية طويلة الأمد. بدوره، ألمح مارك روفالو عبر "ثريدز" إلى دور مستشارين مقرّبين من ترامب في الدفع باتجاه التصعيد.

وتأتي هذه المواقف بعد تنفيذ موجات من الضربات الأميركية–الإسرائيلية على أهداف داخل إيران، عقب أسابيع من التهديدات المتبادلة، في وقت أعلن فيه ترامب أن المفاوضات المتعلقة بالملف النووي الإيراني انهارت، ما أدى إلى هذا التحرك العسكري.

وتعكس ردود الفعل الفنية حجم الانقسام داخل الولايات المتحدة حيال القرار، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة في المنطقة.
