غنوة محمود تشارك اقتباساً مؤثراً لجبران خليل جبران عن الحرب

شاركت الممثلة غنوة محمود مؤخرًا عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، تضمنت اقتباسًا مؤثرًا لجبران يعبر عن معاناة الحرب وآثارها الإنسانية، حيث جاء فيه:"ستنتهي الحرب ويتصافح ، وتبقى تلك الأم تنتظر ولدها الشهيد الذي لن يعود."تأتي هذه المشاركة في ظل الأحداث المتوترة بالشرق الأوسط، مع خلفية بصرية تظهر مشاهد الدمار والانفجارات، مما يعكس تأمل الفنانة في الألم والحزن الذي تخلفه الحروب على الناس، وخاصة على الأمهات اللواتي فقدن أبنائهن.الستوري لاقت تفاعلًا وتعاطفًا من متابعي غنوة محمود الذين عبروا عن تأثرهم بكلمات الخالدة.