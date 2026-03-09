تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

غنوة محمود تشارك اقتباساً مؤثراً لجبران خليل جبران عن الحرب

Lebanon 24
09-03-2026 | 14:07
A-
A+
غنوة محمود تشارك اقتباساً مؤثراً لجبران خليل جبران عن الحرب
غنوة محمود تشارك اقتباساً مؤثراً لجبران خليل جبران عن الحرب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شاركت الممثلة غنوة محمود ستوري مؤخرًا عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، تضمنت اقتباسًا مؤثرًا لجبران خليل جبران يعبر عن معاناة الحرب وآثارها الإنسانية، حيث جاء فيه:

"ستنتهي الحرب ويتصافح القادة، وتبقى تلك الأم تنتظر ولدها الشهيد الذي لن يعود."

تأتي هذه المشاركة في ظل الأحداث المتوترة بالشرق الأوسط، مع خلفية بصرية تظهر مشاهد الدمار والانفجارات، مما يعكس تأمل الفنانة في الألم والحزن الذي تخلفه الحروب على الناس، وخاصة على الأمهات اللواتي فقدن أبنائهن.

الستوري لاقت تفاعلًا وتعاطفًا من متابعي غنوة محمود الذين عبروا عن تأثرهم بكلمات جبران الخالدة.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"أبو سڤن" يُعلن عن مسؤوليته عن عمليّة إغتيال المقدم محمود الأسطل
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 00:34:47 Lebanon 24 Lebanon 24
محمود قماطي: إذا أرادتها إسرائيل حربًا مفتوحة فلتكن
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 00:34:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تضارب أنباء حول مصير محمود أحمدي نجاد بعد تقارير عن اغتياله
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 00:34:47 Lebanon 24 Lebanon 24
إليسا تشارك فيديو من شوارع تورونتو وتعبر عن سعادتها بالتواجد في كندا
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 00:34:47 Lebanon 24 Lebanon 24

جبران خليل جبران

الشرق الأوسط

خليل جبران

محمود ال

القادة

جبران

الخال

ستوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
16:31 | 2026-03-09
Lebanon24
10:53 | 2026-03-09
Lebanon24
08:45 | 2026-03-09
Lebanon24
05:57 | 2026-03-09
Lebanon24
03:26 | 2026-03-09
Lebanon24
01:51 | 2026-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24