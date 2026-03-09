تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

إطلالة أنابيلا هلال الجديدة تلفت الأنظار على إنستغرام

Lebanon 24
09-03-2026 | 16:31
A-
A+
إطلالة أنابيلا هلال الجديدة تلفت الأنظار على إنستغرام
إطلالة أنابيلا هلال الجديدة تلفت الأنظار على إنستغرام photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشرت الإعلامية annabella Hilal صورة جديدة عبر خاصية “الستوري” على حسابها في Instagram، ظهرت فيها أثناء تواجدها في محطة القطار Red Bank Train Station.

وبدت أنابيلا في الصورة بإطلالة شتوية بسيطة، حيث ارتدت معطفًا أسود ونظارات شمسية، وكانت تحمل كوب قهوة أثناء وقوفها على رصيف القطار، في أجواء هادئة في المحطة.

وتفاعل المتابعون مع الصورة التي شاركتها من يومياتها خلال تواجدها خارج لبنان.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هبة نور تلفت الأنظار بإطلالة شتوية فاخرة على إنستغرام
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 00:34:56 Lebanon 24 Lebanon 24
بلوك شتوي.. جورجينا تلفت الأنظار بإطلالة جديدة (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 00:34:56 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلالة هادئة وعصرية.. هبة نور تلفت الأنظار (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 00:34:56 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلالة شتوية أنيقة لياسمين صبري تلفت الأنظار
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 00:34:56 Lebanon 24 Lebanon 24

أنابيلا هلال

annabella

أنابيل

القطار

لبنان

ستوري

الست

هلال

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:07 | 2026-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:53 | 2026-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:45 | 2026-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:57 | 2026-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:26 | 2026-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
14:07 | 2026-03-09
Lebanon24
10:53 | 2026-03-09
Lebanon24
08:45 | 2026-03-09
Lebanon24
05:57 | 2026-03-09
Lebanon24
03:26 | 2026-03-09
Lebanon24
01:51 | 2026-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24