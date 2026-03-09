تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
فنون ومشاهير
إطلالة أنابيلا هلال الجديدة تلفت الأنظار على إنستغرام
Lebanon 24
09-03-2026
|
16:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الإعلامية
annabella
Hilal صورة جديدة عبر خاصية “الستوري” على حسابها في Instagram، ظهرت فيها أثناء تواجدها في محطة
القطار
Red Bank Train Station.
وبدت أنابيلا في الصورة بإطلالة شتوية بسيطة، حيث ارتدت معطفًا أسود ونظارات شمسية، وكانت تحمل كوب قهوة أثناء وقوفها على رصيف القطار، في أجواء هادئة في المحطة.
وتفاعل المتابعون مع الصورة التي شاركتها من يومياتها خلال تواجدها خارج
لبنان
.
