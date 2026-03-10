مي عز الدين تتحدث للمرة الاولى عن أزمتها الصحية: جراحة لم تكن سهلة

طمأنت الفنانة جمهورها على استقرار حالتها الصحية، عقب رحلة صعبة شهدت خضوعها لجراحة دقيقة في الأمعاء والمعدة.

وعبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، وجهت مي رسالة شكر للفريق الطبي المشرف على حالتها، قائلة: "أتوجه بالشكر لجميع الأطباء المشرفين على حالتي لرعايتهم الفائقة منذ لحظة دخولي المستشفى، أشكرهم من أعماق قلبي، لا سيما وأن الجراحة لم تكن سهلة على الإطلاق".



وكانت مصادر قد كشفت أن الأزمة الصحية للفنانة المصرية بدأت بانتشار كثيف للصديد في منطقة البطن، مما أدى إلى حدوث التصاقات حادة وضغط شديد على منطقة الحوض، وهو ما استلزم تدخلاً جراحياً عاجلاً ومعقداً.



وقضت النجمة عدة أيام داخل غرفة العناية المركزة تحت المراقبة الدقيقة قبل أن يسمح الطاقم الطبي بخروجها لاستكمال العلاج .