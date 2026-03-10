تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
فنون ومشاهير

مي عز الدين تتحدث للمرة الاولى عن أزمتها الصحية: جراحة لم تكن سهلة

Lebanon 24
10-03-2026 | 01:04
مي عز الدين تتحدث للمرة الاولى عن أزمتها الصحية: جراحة لم تكن سهلة
مي عز الدين تتحدث للمرة الاولى عن أزمتها الصحية: جراحة لم تكن سهلة photos 0
طمأنت الفنانة المصرية مي عز الدين جمهورها على استقرار حالتها الصحية، عقب رحلة علاجية صعبة شهدت خضوعها لجراحة دقيقة في الأمعاء والمعدة.
وعبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، وجهت مي عز الدين رسالة شكر للفريق الطبي المشرف على حالتها، قائلة: "أتوجه بالشكر لجميع الأطباء المشرفين على حالتي لرعايتهم الفائقة منذ لحظة دخولي المستشفى، أشكرهم من أعماق قلبي، لا سيما وأن الجراحة لم تكن سهلة على الإطلاق".

وكانت مصادر قد كشفت أن الأزمة الصحية للفنانة المصرية بدأت بانتشار كثيف للصديد في منطقة البطن، مما أدى إلى حدوث التصاقات حادة وضغط شديد على منطقة الحوض، وهو ما استلزم تدخلاً جراحياً عاجلاً ومعقداً.

وقضت النجمة عدة أيام داخل غرفة العناية المركزة تحت المراقبة الدقيقة قبل أن يسمح الطاقم الطبي بخروجها لاستكمال العلاج في المنزل.
