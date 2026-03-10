نُقِلَت إلى المستشفى... فنانة عربيّة شعرت بآلام في الصدر وهذا ما تبيّن

نُقِلَت الفنانة المصريّة إلى المستشفى، بعد تعرّضها لأزمة صحية طارئة.



وكشف الفنان تفاصيل الحالة الصحية لشقيقته، وقال إنها "تعرضت في الساعات الأولى من الثلاثاء لآلام شديدة في ، وتم نقلها إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة".



وأضاف أن "الطبيب المعالج أكد ضرورة تركيب دعامة في القلب، وهذا ما حصل بالفعل، ولا تزال موجودة في المستشفى تحت الملاحظة الطبية الدقيقة".

وأوضح أن "الفريق الطبي المعالج أكد أنه سوف يسمح لماجدة بالخروج بعد ساعات، لتستكمل فترة علاجها ". (العربية)

ماجدة زكي" style="width: 100%; height: 100%;" /> ماجدة زكي" style="width: 100%; height: 100%;" />