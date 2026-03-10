تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
نُقِلَت إلى المستشفى... فنانة عربيّة شعرت بآلام في الصدر وهذا ما تبيّن
Lebanon 24
10-03-2026
|
11:21
نُقِلَت الفنانة المصريّة
ماجدة زكي
إلى المستشفى، بعد تعرّضها لأزمة صحية طارئة.
وكشف الفنان
أشرف زكي
تفاصيل الحالة الصحية لشقيقته، وقال إنها "تعرضت في الساعات الأولى من
صباح اليوم
الثلاثاء لآلام شديدة في
الصدر
، وتم نقلها إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة".
وأضاف أن "الطبيب المعالج أكد ضرورة تركيب دعامة في القلب، وهذا ما حصل بالفعل، ولا تزال موجودة في المستشفى تحت الملاحظة الطبية الدقيقة".
وأوضح أن "الفريق الطبي المعالج أكد أنه سوف يسمح لماجدة بالخروج بعد ساعات، لتستكمل فترة علاجها
في المنزل
". (العربية)
ماجدة زكي" style="width: 100%; height: 100%;" />
