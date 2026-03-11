تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
13
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد مغادرته "المشهد".. محمد قيس إلى منصة "شاشا"
Lebanon 24
11-03-2026
|
03:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت منصة "شاشا" عن انضمام الإعلامي
اللبناني محمد
قيس إليها، لتقديم
بودكاست
جديد، بعد سلسلة من النجاحات التي حققها قيس من خلال بودكاست "عندي سؤال" على شاشة قناة "المشهد."
ولاقى الخبر تفاعلاً واسعاً من قبل المتابعين الذين أشادوا بهذا التعاون وبالإعلامي
محمد قيس
بالقول "أحلى من ينضم، الإعلامي محمد قيس أثبت وجوده والبودكاست ملعبه، ألف مبروك"، "مبروك اجتماع المبدعين"، و"مبروك."
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لاعب "برشلونة" السابق ينصح مدرب" ريال مدريد" بضمّ محمد صلاح
Lebanon 24
لاعب "برشلونة" السابق ينصح مدرب" ريال مدريد" بضمّ محمد صلاح
11/03/2026 11:58:04
11/03/2026 11:58:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أدرعي عبر منصة "إكس": الغارات لا تزال مستمرة
Lebanon 24
أدرعي عبر منصة "إكس": الغارات لا تزال مستمرة
11/03/2026 11:58:04
11/03/2026 11:58:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تشدُّد رسمي في منع استعمال لبنان منصة ومخاوف من دخول "حزب الله" الحرب
Lebanon 24
تشدُّد رسمي في منع استعمال لبنان منصة ومخاوف من دخول "حزب الله" الحرب
11/03/2026 11:58:04
11/03/2026 11:58:04
Lebanon 24
Lebanon 24
السلطات الفرنسية المعنية بجرائم الإنترنت تُجري تفتيشا في مكاتب منصة "إكس" في باريس
Lebanon 24
السلطات الفرنسية المعنية بجرائم الإنترنت تُجري تفتيشا في مكاتب منصة "إكس" في باريس
11/03/2026 11:58:04
11/03/2026 11:58:04
Lebanon 24
Lebanon 24
اللبناني محمد
محمد قيس
مي محمد
بودكاست
حمد قيس
محمد ق
لبنان
بروك
تابع
قد يعجبك أيضاً
مشروع جديد يعيد عادل إمام إلى الواجهة
Lebanon 24
مشروع جديد يعيد عادل إمام إلى الواجهة
04:17 | 2026-03-11
11/03/2026 04:17:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل إطلاق النار على منزل ريهانا في بيفرلي هيلز
Lebanon 24
تفاصيل إطلاق النار على منزل ريهانا في بيفرلي هيلز
00:00 | 2026-03-11
11/03/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نيللي كريم تتحدث عن الحب والأمومة وتُشيد بجيل الفنانين الشباب
Lebanon 24
نيللي كريم تتحدث عن الحب والأمومة وتُشيد بجيل الفنانين الشباب
17:00 | 2026-03-10
10/03/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
«عيد ميلاد سعيد يا راعي البقر».. سيلينا غوميز تحتفل بعيد زوجها
Lebanon 24
«عيد ميلاد سعيد يا راعي البقر».. سيلينا غوميز تحتفل بعيد زوجها
15:00 | 2026-03-10
10/03/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
السينما السعودية في العيد...شباك تذاكر يجمع العالم في قلب المملكة
Lebanon 24
السينما السعودية في العيد...شباك تذاكر يجمع العالم في قلب المملكة
12:30 | 2026-03-10
10/03/2026 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
غدًا.. 100 دولار سيستلمها هؤلاء
Lebanon 24
غدًا.. 100 دولار سيستلمها هؤلاء
12:47 | 2026-03-10
10/03/2026 12:47:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بغارة اسرائيلية.. استشـهاد رئيس بلدية في الجنوب
Lebanon 24
بغارة اسرائيلية.. استشـهاد رئيس بلدية في الجنوب
14:48 | 2026-03-10
10/03/2026 02:48:14
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تستخدم إسرائيل "سلاح الليزر" في حربها ضدّ "حزب الله"؟
Lebanon 24
هل تستخدم إسرائيل "سلاح الليزر" في حربها ضدّ "حزب الله"؟
14:30 | 2026-03-10
10/03/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعيين مجتبى خامنئي مرشداً.. تقرير لـ"The Telegraph": حرب ترامب على إيران باتت ضرورية
Lebanon 24
بعد تعيين مجتبى خامنئي مرشداً.. تقرير لـ"The Telegraph": حرب ترامب على إيران باتت ضرورية
11:30 | 2026-03-10
10/03/2026 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مَنْ خسر ومَنْ ربح بعد تأجيل الانتخابات؟
Lebanon 24
مَنْ خسر ومَنْ ربح بعد تأجيل الانتخابات؟
11:01 | 2026-03-10
10/03/2026 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:17 | 2026-03-11
مشروع جديد يعيد عادل إمام إلى الواجهة
00:00 | 2026-03-11
تفاصيل إطلاق النار على منزل ريهانا في بيفرلي هيلز
17:00 | 2026-03-10
نيللي كريم تتحدث عن الحب والأمومة وتُشيد بجيل الفنانين الشباب
15:00 | 2026-03-10
«عيد ميلاد سعيد يا راعي البقر».. سيلينا غوميز تحتفل بعيد زوجها
12:30 | 2026-03-10
السينما السعودية في العيد...شباك تذاكر يجمع العالم في قلب المملكة
11:21 | 2026-03-10
نُقِلَت إلى المستشفى... فنانة عربيّة شعرت بآلام في الصدر وهذا ما تبيّن
فيديو
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
11/03/2026 11:58:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
19:39 | 2026-03-07
11/03/2026 11:58:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
05:48 | 2026-03-07
11/03/2026 11:58:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24