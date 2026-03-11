تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير

بعد مغادرته "المشهد".. محمد قيس إلى منصة "شاشا"

Lebanon 24
11-03-2026 | 03:18
بعد مغادرته المشهد.. محمد قيس إلى منصة شاشا
بعد مغادرته المشهد.. محمد قيس إلى منصة شاشا photos 0
كشفت منصة "شاشا" عن انضمام الإعلامي اللبناني محمد قيس إليها، لتقديم بودكاست جديد، بعد سلسلة من النجاحات التي حققها قيس من خلال بودكاست "عندي سؤال" على شاشة قناة "المشهد."
ولاقى الخبر تفاعلاً واسعاً من قبل المتابعين الذين أشادوا بهذا التعاون وبالإعلامي محمد قيس بالقول "أحلى من ينضم، الإعلامي محمد قيس أثبت وجوده والبودكاست ملعبه، ألف مبروك"، "مبروك اجتماع المبدعين"، و"مبروك." 
مواضيع ذات صلة
لاعب "برشلونة" السابق ينصح مدرب" ريال مدريد" بضمّ محمد صلاح
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 11:58:04 Lebanon 24 Lebanon 24
أدرعي عبر منصة "إكس": الغارات لا تزال مستمرة
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 11:58:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تشدُّد رسمي في منع استعمال لبنان منصة ومخاوف من دخول "حزب الله" الحرب
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 11:58:04 Lebanon 24 Lebanon 24
السلطات الفرنسية المعنية بجرائم الإنترنت تُجري تفتيشا في مكاتب منصة "إكس" في باريس
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 11:58:04 Lebanon 24 Lebanon 24

