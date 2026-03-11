بعد مغادرته "المشهد".. محمد قيس إلى منصة "شاشا"

كشفت منصة "شاشا" عن انضمام الإعلامي قيس إليها، لتقديم جديد، بعد سلسلة من النجاحات التي حققها قيس من خلال بودكاست "عندي سؤال" على شاشة قناة "المشهد."

ولاقى الخبر تفاعلاً واسعاً من قبل المتابعين الذين أشادوا بهذا التعاون وبالإعلامي بالقول "أحلى من ينضم، الإعلامي محمد قيس أثبت وجوده والبودكاست ملعبه، ألف مبروك"، "مبروك اجتماع المبدعين"، و"مبروك."