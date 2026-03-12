الفنان محمد شاكر يُقلق مُحبيه من داخل المستشفى... وهذا ما قاله (صورة)

أقلق الفنان نجل الفنان ، متابعيه، بعدما نشر صورة له عبر خاصية " " عبر حسابه على " "، وهو في المستشفى.

واكتفى شاكر بالقول "الحمدلله دائماً"، من دون الإشارة إلى تفاصيل ما حدث معه.