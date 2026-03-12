تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
فنون ومشاهير
بعد ضبط مخدرات بحوزته... قرار قضائي بحقّ شقيق فنانة شهيرة
Lebanon 24
12-03-2026
|
16:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قررت جهات التحقيق في مصر، إخلاء سبيل شقيق الفنانة
رنا رئيس
، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامه بقيادة سيارة من دون لوحات معدنية، وحيازته على سلاح أبيض وقطع من مخدر الحشيش. (روسيا اليوم)
