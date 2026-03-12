بعد ضبط مخدرات بحوزته... قرار قضائي بحقّ شقيق فنانة شهيرة

قررت جهات التحقيق في مصر، إخلاء سبيل شقيق الفنانة ، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامه بقيادة سيارة من دون لوحات معدنية، وحيازته على سلاح أبيض وقطع من مخدر الحشيش. (روسيا اليوم)

