غنى لها "مربى الدلال".. وفاة طليقة الفنان الراحل زياد الرحباني بعد صراع مع المرض

أعلن الإعلامي ريكاردو كرم عبر منشور على حساباته على وفاة كرم طليقة الفنان الراحل وذلك بعد صراع مع سرطان الرئة.



وكتب كرم قائلا: "تزوّج زياد مرّة واحدة في حياته عام ١٩٧٩، من دلال كرم، التي كانت إحدى أعضاء الفرقة الشعبية . تعرّف إليها خلال عروض مسرحية "ميس "، ومن هناك بدأت حكاية حبّ كبير، قصيرة في الزمن، لكنها تركت أثرها.

‏شاركته دلال في بعض أعماله، وأنجبت ولداً وحيداً، . ولاحقاً، كثر الكلام واللغط في حول أمور تبقى خاصة جداً، ولا تعنينا الخوض فيها اليوم.

تابع: "علمتُ أنّ دلال قد انتقلت إلى الحق عند السادسة من هذا الصباح، بعد صراع مع سرطان الرئة حاربته لـ 5 سنوات، تاركةً ابنها عاصي. "

أضاف كرم: "كلّ من عرف عاصي، عمل معه أو اقترب منه، أمثال أصدقائي جيزال وزياد نجيم، يجمع على أمرٍ واحد: عاصي هو قيمة بحدّ ذاته. استثنائي، بدماثة نادرة وروح شفّافة وحضور صادق. تعرّفتُ إليه منذ وقتٍ قريب، وأقولها بمحبةٍ ووضوح: أجمل ما يمكن أن تتركه الأم خلفها هو إنسانًا يشبه الخير.

وختم كرم قائلا: "بهذا الرحيل، تعود إلى الذاكرة كلمات زياد، البسيطة والعميقة في آن:

‏"مربى الدّلال ربّوكي وتعذّبوا فيكي يا دلال

‏ورحنا نكلّم أبوكي ويا ريتك كنتي وشفتي شو قال أبوكي

‏وعلى كلٍّ على كل حال يعني بكل الأحوال

‏ممنونه أنا لابوكي ممنونو ع الإستقبال

‏كأنها تختصر حكاية كاملة، قيلت يوماً بعفوية، وبقيت.

‏رحل زياد. رحلت دلال. لكن ما كُتب بينهما، في لحظة صدق، سيبقى عبر أغنيات ستتناقلها الأجيال."

وبعد اعلان الوفاة، نعى عاصي زياد الرحباني والدته بكلمات مؤثرة عبر حسابه في "إنستغرام": بقلبي بتبقى هيدي الصورة، صورتك الحلوة يا أمي.. خلص الوجع، خلص العلاج، خلص الدوا… خلص العمر!