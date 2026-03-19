تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
فنون ومشاهير

غنى لها "مربى الدلال".. وفاة طليقة الفنان الراحل زياد الرحباني بعد صراع مع المرض

Lebanon 24
19-03-2026 | 03:25
A-
A+
غنى لها مربى الدلال.. وفاة طليقة الفنان الراحل زياد الرحباني بعد صراع مع المرض
غنى لها مربى الدلال.. وفاة طليقة الفنان الراحل زياد الرحباني بعد صراع مع المرض photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن الإعلامي ريكاردو كرم عبر منشور على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وفاة دلال كرم  طليقة الفنان الراحل زياد الرحباني وذلك بعد صراع مع سرطان الرئة.

وكتب كرم قائلا: "تزوّج زياد الرحباني مرّة واحدة في حياته عام ١٩٧٩، من دلال كرم، التي كانت إحدى أعضاء الفرقة الشعبية اللبنانية. تعرّف إليها خلال عروض مسرحية "ميس الريم"، ومن هناك بدأت حكاية حبّ كبير، قصيرة في الزمن، لكنها تركت أثرها. 
‏شاركته دلال في بعض أعماله، وأنجبت ولداً وحيداً، عاصي. ولاحقاً، كثر الكلام واللغط في وسائل الإعلام حول أمور تبقى خاصة جداً، ولا تعنينا الخوض فيها اليوم.

تابع: "علمتُ أنّ دلال قد انتقلت إلى دنيا الحق عند السادسة من هذا الصباح، بعد صراع مع سرطان الرئة حاربته لـ 5  سنوات، تاركةً ابنها عاصي. "

أضاف كرم: "كلّ من عرف عاصي، عمل معه أو اقترب منه، أمثال أصدقائي جيزال خوري وزياد نجيم، يجمع على أمرٍ واحد: عاصي هو قيمة بحدّ ذاته. استثنائي، بدماثة نادرة وروح شفّافة وحضور صادق. تعرّفتُ إليه منذ وقتٍ قريب، وأقولها بمحبةٍ ووضوح: أجمل ما يمكن أن تتركه الأم خلفها هو إنسانًا يشبه الخير.

وختم كرم قائلا: "بهذا الرحيل، تعود إلى الذاكرة كلمات زياد، البسيطة والعميقة في آن: 
‏"مربى الدّلال ربّوكي وتعذّبوا فيكي يا دلال
‏ورحنا نكلّم أبوكي ويا ريتك كنتي وشفتي شو قال أبوكي
‏وعلى كلٍّ على كل حال يعني بكل الأحوال
‏ممنونه أنا لابوكي ممنونو ع الإستقبال
‏كأنها تختصر حكاية كاملة، قيلت يوماً بعفوية، وبقيت.
‏رحل زياد. رحلت دلال. لكن ما كُتب بينهما، في لحظة صدق، سيبقى عبر أغنيات ستتناقلها الأجيال."
 
 
وبعد اعلان الوفاة، نعى عاصي زياد الرحباني والدته بكلمات مؤثرة عبر حسابه في "إنستغرام": بقلبي بتبقى هيدي الصورة، صورتك الحلوة يا أمي.. خلص الوجع، خلص العلاج، خلص الدوا… خلص العمر!

Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24