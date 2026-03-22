بعد منع "سفاح التجمع".. سينتيا خليفة تخرج عن صمتها: قرارٌ "صادم ومحبط"

أعربت الممثلة عن استيائها الشديد إثر القرار الصادر بمنع عرض فيلمها الجديد "سفاح التجمع"، مؤكدةً أن هذا العمل يمثل تجربة سينمائية مختلفة كانت تراهن عليها.



وفي أول تعليق لها على الأزمة، وصفت قرار المنع بأنه "صادم ومحبط" لفريق العمل الذي بذل مجهوداً كبيراً في التصوير والتحضير، مشيرةً إلى أن الفيلم يتناول قضية واقعية أثارت جدلاً واسعاً، والهدف منه كان تسليط الضوء على جوانب نفسية واجتماعية معينة وليس الإثارة فقط.



وكانت السلطات الرقابية قد اتخذت قراراً بوقف عرض الفيلم، مما أثار موجة من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء المنع، وما إذا كانت تتعلق بجرأة المحتوى أو بطلب من جهات معينة مرتبطة بالقضية الحقيقية التي استُمد منها السيناريو.





