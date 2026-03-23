أسرة عبد الحليم حافظ تنشر أدعية وآيات كتبها بيده

كشفت أسرة الفنان الراحل عبدالحليم حافظ للمرة الأولى عن مجموعة من الأدعية والآيات القرآنية التي كتبها بيده، لتسلط الضوء على الجانب الروحاني في حياة الفنان الكبير، وحرصه الدائم على التمسك بالعبادات والقراءة اليومية للقرآن .

وأوضحت الأسرة في منشور على موقع " " أن هذه الأدعية والآيات كانت جزءًا أصيلًا من حياته اليومية، حيث كان يحتفظ بها بشكل دائم، ويضعها تحت وسادته أو يحملها في جيبه أثناء السفر أو فترات العلاج، كما كان يحرص على وضعها أسفل وسادته في المستشفى أثناء تلقيه العلاج.

وأكدت الأسرة أن كان يقرأ القرآن بشكل مستمر، خصوصًا في فترات المساء؛ ما يعكس ارتباطه العميق بالجانب الروحاني في حياته، مع حرصه على التمسك بالعبادات والتأمل.

