بعد غياب 12 عاماً.. تامر حسني يعود إلى الدراما التلفزيونية بعمل جديد

يعود الفنان المصري الى الدراما التلفزيونية بعد غياب دام أكثر من 12 عامًا، منذ قدّم آخر أعماله مسلسل "فرق توقيت" عام 2014.وانتشرت على عن عودة التعاون بين تامر والمخرج ، بعد أكثر من 9 سنوات على آخر تعاون بينهما في فيلم "تصبح على خير"، غير أنه لم يعلن أي طرف من أطراف العمل عما إذا كانت الأخبار صحيحة من عدمه.وكان تامر قد بدأ مراحل التحضير الأولى، وعقد جلسات مع الشركة المنتجة للوقوف على الأسماء التي سوف تشاركه في المسلسل والاستقرار على الموعد النهائي لعرضه، سواء ضمن السباق الرمضاني أو خارجه، وهو ما يفتح الباب أمام عدة سيناريوهات تتعلق بتوقيت طرح العمل وفقا لخطة الإنتاج.