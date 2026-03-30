بعد مسيرة حافلة.. نجم قدير في ذمة الله

خيّم الحزن على الوسط الفني بعد وفاة عدنان قنوع، أحد أبرز نجوم الدراما ، الذي رحل تاركًا خلفه مسيرة فنية غنية بالأعمال المؤثرة، ويُعد الفنان السوري عدنان قنوع من الأسماء التي رسخت حضورها في ذاكرة الجمهور العربي عبر أدوار متنوعة جمعت بين الدراما والكوميديا.



أعلنت نبأ وفاة الفنان عدنان قنوع، معبرة عن حزنها العميق لرحيله، وقالت في منشورها: فرع لنقابة الفنانين ينعي إليكم وفاة الزميل الفنان عدنان قنوع، والد الزميل الفنان بلال قنوع.

Advertisement