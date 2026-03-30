بعد الأنباء عن توقيفه بسبب ضبط مواد كحوليّة معه... أوّل تعليق من فنان عربيّ معروف

حسم الفنان الجدل المتصاعد حول تورطه بحيازة مواد كحولية في حفل خاص وتوقيفه، وأكّد أنّه موجود في منزله.

وعبر خاصية " " عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، أطل كاكولي وهو بملابس النوم في منزله، وقال: "شنو صاير؟ أنا نايم.. أنا نايم ببيتنا".



وفي منشور آخر، طمأن محبيه قائلاً: "الحمد لله أنا بخير.. الحمدلله".