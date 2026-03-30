تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
14
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
2
o
بشري
11
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد التحقيق معها..إليكم أول تعليق من الفنانة الشهيرة!
Lebanon 24
30-03-2026
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في سياق ردّها على الاتهامات، عبّرت الفنانة
التركية
هاندة أرتشيل عن حزنها العميق بعد إدراج اسمها في قضية تخص بعض المشاهير وتوجيه اتهامات لها بتعاطي مواد محظورة.
وفي أول تصريح لها عقب خضوعها للتحقيق، أوضحت أرتشيل أنها تركز على دراستها وعملها في التمثيل، مشيرةً إلى أن تواجدها في بعض الأماكن المذكورة في التحقيقات، والتي قيل إنها تُستخدم لتعاطي مواد ممنوعة، كان مرتبطًا بالتزاماتها المهنية وليس لأغراض السهر.
وأكدت أنها "أواصل حاليا دراستي في جامعة معمار سنان للفنون الجميلة. إلى جانب ذلك، أعمل في مجال التمثيل، لم أذهب إلى المطعم في فندق بيبك إلا مرات قليلة لحضور اجتماعات عمل عدا ذلك، ليس لدي حياة ليلية".
وأكدت أيضاً أنها لم تحضر الحفلات التي ذكرت في التحقيقات برفقة رجال أعمال، وقالت: "لم أحضر أي حفلات أو فعاليات خاصة ولا أعرف أي شخص مذكور في الملف ممن ينظمون مثل هذه الحفلات لم أكن على علم بهذه الحفلات والفعاليات، ولم أتلق أي دعوة".
ونفت هاندة تعاطيها لأي مواد ممنوعة، مؤكدة أنها تحافظ على صحتها وصورتها أمام جمهورها: "لم أتعاط الممنوعات أو المنشطات في أي مرحلة من حياتي، بل أنا أحرص على نمط حياة صحي بحكم عملي في مجال الفن، فأنا أعمل أمام الكاميرات منذ حوالي 13 عاما، وأدرك مدى تأثيري على الجمهور، لذلك أحرص دائما على حياتي، وأسعى لأكون قدوة للجميع، ولأمثل بلدي خير تمثيل في الخارج.
ودافعت أيضاً عن حبيبها السابق
هاكان سابانجي
، مؤكدة انها لم تراه يتعاطى أي ممنوعات أو منشطات، معبرة عم اسفها من ذكر اسمها في هذه القضية، وقالت: "أرفض الاتهامات الموجهة إلي رفضاً قاطعاً".
Advertisement
هاكان سابانجي
التركية
التزام
التركي
الترك
جامع
شاهي
هنية
تابع
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24