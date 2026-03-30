تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

بعد التحقيق معها..إليكم أول تعليق من الفنانة الشهيرة!

Lebanon 24
30-03-2026 | 23:00
A-
A+
بعد التحقيق معها..إليكم أول تعليق من الفنانة الشهيرة!
بعد التحقيق معها..إليكم أول تعليق من الفنانة الشهيرة! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في سياق ردّها على الاتهامات، عبّرت الفنانة التركية هاندة أرتشيل عن حزنها العميق بعد إدراج اسمها في قضية تخص بعض المشاهير وتوجيه اتهامات لها بتعاطي مواد محظورة.


وفي أول تصريح لها عقب خضوعها للتحقيق، أوضحت أرتشيل أنها تركز على دراستها وعملها في التمثيل، مشيرةً إلى أن تواجدها في بعض الأماكن المذكورة في التحقيقات، والتي قيل إنها تُستخدم لتعاطي مواد ممنوعة، كان مرتبطًا بالتزاماتها المهنية وليس لأغراض السهر.


وأكدت أنها "أواصل حاليا دراستي في جامعة معمار سنان للفنون الجميلة. إلى جانب ذلك، أعمل في مجال التمثيل، لم أذهب إلى المطعم في فندق بيبك إلا مرات قليلة لحضور اجتماعات عمل عدا ذلك، ليس لدي حياة ليلية".


وأكدت أيضاً أنها لم تحضر الحفلات التي ذكرت في التحقيقات برفقة رجال أعمال، وقالت: "لم أحضر أي حفلات أو فعاليات خاصة ولا أعرف أي شخص مذكور في الملف ممن ينظمون مثل هذه الحفلات لم أكن على علم بهذه الحفلات والفعاليات، ولم أتلق أي دعوة".


ونفت هاندة تعاطيها لأي مواد ممنوعة، مؤكدة أنها تحافظ على صحتها وصورتها أمام جمهورها: "لم أتعاط الممنوعات أو المنشطات في أي مرحلة من حياتي، بل أنا أحرص على نمط حياة صحي بحكم عملي في مجال الفن، فأنا أعمل أمام الكاميرات منذ حوالي 13 عاما، وأدرك مدى تأثيري على الجمهور، لذلك أحرص دائما على حياتي، وأسعى لأكون قدوة للجميع، ولأمثل بلدي خير تمثيل في الخارج. 


ودافعت أيضاً عن حبيبها السابق هاكان سابانجي، مؤكدة انها لم تراه يتعاطى أي ممنوعات أو منشطات، معبرة عم اسفها من ذكر اسمها في هذه القضية، وقالت: "أرفض الاتهامات الموجهة إلي رفضاً قاطعاً".
Advertisement
هاكان سابانجي

التركية

التزام

التركي

الترك

جامع

شاهي

هنية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24