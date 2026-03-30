بعد التحقيق معها..إليكم أول تعليق من الفنانة الشهيرة!

في سياق ردّها على الاتهامات، عبّرت الفنانة هاندة أرتشيل عن حزنها العميق بعد إدراج اسمها في قضية تخص بعض المشاهير وتوجيه اتهامات لها بتعاطي مواد محظورة.





وفي أول تصريح لها عقب خضوعها للتحقيق، أوضحت أرتشيل أنها تركز على دراستها وعملها في التمثيل، مشيرةً إلى أن تواجدها في بعض الأماكن المذكورة في التحقيقات، والتي قيل إنها تُستخدم لتعاطي مواد ممنوعة، كان مرتبطًا بالتزاماتها المهنية وليس لأغراض السهر.





وأكدت أنها "أواصل حاليا دراستي في جامعة معمار سنان للفنون الجميلة. إلى جانب ذلك، أعمل في مجال التمثيل، لم أذهب إلى المطعم في فندق بيبك إلا مرات قليلة لحضور اجتماعات عمل عدا ذلك، ليس لدي حياة ليلية".





وأكدت أيضاً أنها لم تحضر الحفلات التي ذكرت في التحقيقات برفقة رجال أعمال، وقالت: "لم أحضر أي حفلات أو فعاليات خاصة ولا أعرف أي شخص مذكور في الملف ممن ينظمون مثل هذه الحفلات لم أكن على علم بهذه الحفلات والفعاليات، ولم أتلق أي دعوة".





ونفت هاندة تعاطيها لأي مواد ممنوعة، مؤكدة أنها تحافظ على صحتها وصورتها أمام جمهورها: "لم أتعاط الممنوعات أو المنشطات في أي مرحلة من حياتي، بل أنا أحرص على نمط حياة صحي بحكم عملي في مجال الفن، فأنا أعمل أمام الكاميرات منذ حوالي 13 عاما، وأدرك مدى تأثيري على الجمهور، لذلك أحرص دائما على حياتي، وأسعى لأكون قدوة للجميع، ولأمثل بلدي خير تمثيل في الخارج.





ودافعت أيضاً عن حبيبها السابق ، مؤكدة انها لم تراه يتعاطى أي ممنوعات أو منشطات، معبرة عم اسفها من ذكر اسمها في هذه القضية، وقالت: "أرفض الاتهامات الموجهة إلي رفضاً قاطعاً".

