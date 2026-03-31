​تُوفيت في دار للمسنين... الموت يُغيّب ممثلة أجنبيّة شهيرة بعد صراع طويل مع المرض

تُوفيت الممثلة الشهيرة هيرت، بطلة فيلمي "Interiors" و"The World According to Garp"، عن عمر ناهز 79 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.





وكشف زوجها المخرج بول شريدر، وابنتها مولي، أنها توفيت رعاية المسنين نتيجةً إصابتها السابقة بمرض "ألزهايمر".

وكتب شريدر في منشور عبر " ": كانت ممثلة، وزوجة، وأختًا، وأمًا، وعمة، وصديقة، وقد أدت كل هذه الأدوار برقيٍّ وشجاعةٍ لطيفة. ورغم حزننا جميعًا، إلا أن هناك بعض العزاء في معرفة أنها لم تعد تعاني، وأنها اجتمعت بأخواتها في سلام".