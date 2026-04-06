محمد رمضان يدعم قرار ترشيد الطاقة ويكشف تأثيره على فيلمه الجديد

نشر الفنان عبر حسابه الخاص في " " فيديو تحدث فيه عن التحديات التي يواجهها قبل عرض فيلمه الجديد "أسد"، كاشفاً عن رأيه في قرار ترشيد استهلاك الطاقة، وغلق دور السينما بعد التاسعة ليلاً، مؤكداً دعمه الكامل للدولة في هذه الخطوة، ومشدداً على أهمية الوقوف بجانبها في الظروف الحالية.





في الفيديو: "إحنا في ضهر بلدنا، لأننا شعب أصيل وصبور، وأكيد القرار هيأثر على فيلمي الجديد "أسد" من حيث الإيرادات، ولكن أنا أدرى واحد بجمهوري، وبوعد اللي بيسمعوني إن حفلات الصبح اللي بتكون ضعيفة في السينمات هتشهد شيء جديد من النجاح".





وأضاف رمضان مؤكداً تفاؤله بتحقيق شكل جديد من النجاح في السينما، رغم التحديات الحالية، معتمداً في ذلك على دعم الجمهور له وثقته الدائمة به.

