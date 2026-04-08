تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
في قضية سبّ مهندس الصوت.. تغريم محمد رمضان بهذا المبلغ!

Lebanon 24
08-04-2026 | 23:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

قضت محكمة العلمين بتغريم الفنان محمد رمضان مبلغ 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامه بسبّ مهندس الصوت عبد الله عماد خلال حفل أُقيم في الساحل الشمالي في أغسطس 2025، وفق ما نقلته المحامية شيماء الشريف. 

وأوضحت الشريف أن المحكمة فرضت الحد الأقصى للعقوبة في قضايا السب، والتي تتراوح غراماتها بين ألف و10 آلاف جنيه، مشيرةً إلى أن المحضر المحرر في آب 2025 أُحيل إلى نيابة العلمين التي استدعت موكلها للاستماع إلى أقواله.

وأضافت أن النيابة أمرت بإجراء فحص فني لمقاطع الفيديو المتداولة التي وثّقها الحضور ونُشرت عبر مواقع التواصل، كما استدعت محمد رمضان ثلاث مرات، من دون أن يحضر للتحقيق أو يوفد أي ممثل قانوني، قبل أن تُحال القضية إلى المحكمة.

وأكدت أن الحكم جاء بعد ثبوت واقعة السب استنادًا إلى الأدلة الفنية وأقوال الشهود، لافتةً إلى أن هذه القضايا لا تتضمن عقوبة الحبس، بل تقتصر على الغرامة المالية، وأن موكلها تعرّض لضرر نفسي نتيجة الواقعة وتداول الفيديوهات والتعليقات.

وبيّنت أن القضية قُيّدت وفق المادتين 306 و171 من قانون العقوبات، من دون توافر شبهة قذف علني، مشيرةً إلى أن الخلل التقني خلال الحفل لم يكن متعمدًا، بل نتيجة الحركة المفرطة للفنان على المسرح، ما أثر على جودة الصوت.

وكشفت المحامية عن نيتها التقدم بدعوى مدنية للمطالبة بتعويض مالي لصالح موكلها، بسبب الأضرار التي لحقت به.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى حفل أُقيم في منطقة بورتو مارينا بالساحل الشمالي في آب 2025، حيث وجّه محمد رمضان انتقادات علنية لمهندس الصوت بعد خلل تقني، واصفًا الأجواء آنذاك بعبارة "جو بلدي وقديم"، ما أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

مواقع التواصل الاجتماعي

قانون العقوبات

عبد الله

العقوبات

النيابة

القضايا

العلمين

الشمالي

فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24