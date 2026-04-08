في قضية سبّ مهندس الصوت.. تغريم محمد رمضان بهذا المبلغ!

قضت محكمة بتغريم الفنان محمد مبلغ 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامه بسبّ مهندس الصوت عماد خلال حفل أُقيم في الساحل في 2025، وفق ما نقلته المحامية شيماء الشريف.

وأوضحت الشريف أن المحكمة فرضت الحد للعقوبة في قضايا السب، والتي تتراوح غراماتها بين ألف و10 آلاف جنيه، مشيرةً إلى أن المحضر المحرر في آب 2025 أُحيل إلى نيابة العلمين التي استدعت موكلها للاستماع إلى أقواله.

وأضافت أن أمرت بإجراء فحص فني لمقاطع الفيديو المتداولة التي وثّقها الحضور ونُشرت عبر مواقع التواصل، كما استدعت محمد رمضان ثلاث مرات، من دون أن يحضر للتحقيق أو يوفد أي ممثل قانوني، قبل أن تُحال القضية إلى المحكمة.

وأكدت أن الحكم جاء بعد ثبوت واقعة السب استنادًا إلى الأدلة الفنية وأقوال الشهود، لافتةً إلى أن هذه لا تتضمن عقوبة الحبس، بل تقتصر على الغرامة المالية، وأن موكلها تعرّض لضرر نفسي نتيجة الواقعة وتداول الفيديوهات والتعليقات.

وبيّنت أن القضية قُيّدت وفق المادتين 306 و171 من ، من دون توافر شبهة قذف علني، مشيرةً إلى أن الخلل التقني خلال الحفل لم يكن متعمدًا، بل نتيجة الحركة المفرطة للفنان على المسرح، ما أثر على جودة الصوت.

وكشفت المحامية عن نيتها التقدم بدعوى مدنية للمطالبة بتعويض مالي لصالح موكلها، بسبب الأضرار التي لحقت به.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى حفل أُقيم في منطقة بورتو مارينا بالساحل الشمالي في آب 2025، حيث وجّه محمد رمضان انتقادات علنية لمهندس الصوت بعد خلل تقني، واصفًا الأجواء آنذاك بعبارة "جو بلدي وقديم"، ما أثار جدلًا واسعًا على .