|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
فنون ومشاهير

عن حياة فضل شاكر داخل السجن.. هذا آخر ما كُشف

عن حياة فضل شاكر داخل السجن.. هذا آخر ما كُشف
كشفت مصادر مقربة من الفنان فضل شاكر تفاصيل حياته اليومية داخل محبسه، بالتزامن مع اقتراب حسم قضيته أمام القضاء في لبنان.

وبحسب المعلومات، فإن شاكر لا يمضي فترة احتجازه داخل سجن تقليدي، بل في غرفة مخصصة داخل مقر وزارة الدفاع اللبنانية، نظراً إلى طبيعة محاكمته أمام القضاء العسكري.

وأوضح الناقد اللبناني محمود الخطيب أن الفنان يعيش حالة من الهدوء والترقب، ويكرس وقته لمتابعة جلسات محاكمته الدورية، مع توقف كامل لنشاطه الفني، إذ يرفض تسجيل أي أعمال جديدة قبل صدور حكم نهائي يبرئه.

وتبقى دائرة تواصله محصورة بأفراد أسرته وفريق دفاعه القانوني، الذين يزورونه بانتظام ويتابعون تطورات الملف القضائي.

وفي موازاة ذلك، برزت معطيات قانونية جديدة قد تؤثر في مسار القضية، في مقدمها استبعاد تهمة المشاركة في معركة عبرا، بعدما ثبت، وفق شهادات موثقة، عدم تورطه فيها، ما ضيق دائرة الاتهامات المتبقية بحقه.

وبحسب المصدر نفسه، فإن الخلاف الذي وقع سابقاً بين شاكر وأحمد الأسير دفع الفنان إلى التخلي عن سلاحه قبل اندلاع المواجهات مع الجيش اللبناني، لتبقى التهمة الأساسية الحالية مرتبطة بالانتماء إلى جماعة مسلحة، وسط مساع من فريق الدفاع لإسقاطها.

ورغم غيابه عن الساحة الفنية، لا يزال اسم فضل شاكر حاضراً بقوة، بعدما حصد أخيراً جوائز في موسم الرياض، تسلمها نجله نيابة عنه، في مشهد عكس استمرار حضوره لدى جمهوره. (العين)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إخلاء سبيل فضل شاكر؟ إقرأوا آخر خبر
lebanon 24
Lebanon24
13/04/2026 10:42:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"خلصنا"... هذا ما أعلنه الفنان محمد شاكر من داخل المستشفى (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
13/04/2026 10:42:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تحسّن ملحوظ... هذا آخر خبر عن وضع الفنان هاني شاكر الصحيّ
lebanon 24
Lebanon24
13/04/2026 10:42:32 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر خبر عن زوجة خامنئي... هذا ما كُشِفَ عن مصيرها
lebanon 24
Lebanon24
13/04/2026 10:42:32 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش اللبناني

وزارة الدفاع

اللبنانية

الرياض

القضاء

التزام

الأسير

لبنان

Lebanon24
03:20 | 2026-04-13
Lebanon24
02:46 | 2026-04-13
Lebanon24
23:00 | 2026-04-12
Lebanon24
16:31 | 2026-04-12
Lebanon24
10:25 | 2026-04-12
Lebanon24
08:23 | 2026-04-12
