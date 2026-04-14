بعد توقيفها للتحقيق معها.. صدور نتيجة بطلة مسلسل "المدينة البعيدة" هل تتعاطى الممنوعات؟

صدرت نتائج الممثلة سينام أونسال بطلة مسلسل "المدينة البعيدة" ضمن قضية التحقيقات في المواد المحظورة وذلك بعد أيام من الإفراج عنها سابقاً مع قرار بمنع السفر.



وجاءت نتائج الفحوصات الخاصة بسينام سلبية، ما يضعها في موقع مختلف عن بعض الأسماء الأخرى التي شملها التحقيق.



ويأتي هذا التطور بعدما كانت أونسال قد خضعت قبل أيام للاستجواب في إسطنبول بشأن تعاطيها مواد محظورة، عقب قدومها من قبل أن يتم الإفراج عنها تحت الرقابة القضائية مع منعها من السفر إلى خارج البلاد.



في المقابل، كشفت النتائج عن إيجابية الفحوصات لعدد من الأسماء الشهيرة، من بينها الممثل إبراهيم تشيليكول، إمير جان إيغريك، الممثلة سانجاكتوتان وأوغون أليباش.



وكانت هذه الأسماء من بين قائمة أوسع من النجوم الذين صدرت بحقهم قرارات توقيف ضمن الحملة التي تقودها في إسطنبول.





