فنون ومشاهير
سوء الحظ يُلاحق نانسي عجرم.. ما السبب؟
Lebanon 24
14-04-2026
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الفنانة
نانسي عجرم
خلال العام الماضي عن تحضيراتها المكثفة لألبومها الغنائي الجديد
نانسي
+11 .
وبدأت نانسي بالفعل تسجيل أغنيات ألبومها الغنائي الجديد " ولكن يبدو أن الأوضاع الحالية التي يمر بها
لبنان
قد أجلت التحضيرا مجدداً.
وعلمت "نواعم" أن نانسي كانت قد استقرت على أكثر من عمل باللهجة
المصرية
خلال الفترة الماضية من بينهم أغنية من كلمات
تامر حسين
وتوزيع
طارق مدكور
الألحان لمحمد يحيى.
وكانت نانسي قد أطلقت ألبومها الغنائي الأخير "نانسي 11 " في أيار 2025 والذي ضم 11 أغنية ما بين اللهجتين المصرية واللبنانية
هذا وأعلنت نانسي مؤخرا إيقاف أنشطتها الفنية بسبب الظروف الراهنة في لبنان.
