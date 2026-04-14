سوء الحظ يُلاحق نانسي عجرم.. ما السبب؟

أعلنت الفنانة خلال العام الماضي عن تحضيراتها المكثفة لألبومها الغنائي الجديد +11 .



وبدأت نانسي بالفعل تسجيل أغنيات ألبومها الغنائي الجديد " ولكن يبدو أن الأوضاع الحالية التي يمر بها قد أجلت التحضيرا مجدداً.



وعلمت "نواعم" أن نانسي كانت قد استقرت على أكثر من عمل باللهجة خلال الفترة الماضية من بينهم أغنية من كلمات وتوزيع الألحان لمحمد يحيى.



وكانت نانسي قد أطلقت ألبومها الغنائي الأخير "نانسي 11 " في أيار 2025 والذي ضم 11 أغنية ما بين اللهجتين المصرية واللبنانية



هذا وأعلنت نانسي مؤخرا إيقاف أنشطتها الفنية بسبب الظروف الراهنة في لبنان.



