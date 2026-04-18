تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
فنون ومشاهير

توقف قلبه خلال احدى العمليات.. هذا ما كشفته عائلة هاني شاكر عن عملية أجراها في مصر

Lebanon 24
18-04-2026 | 16:07
A-
A+
توقف قلبه خلال احدى العمليات.. هذا ما كشفته عائلة هاني شاكر عن عملية أجراها في مصر
توقف قلبه خلال احدى العمليات.. هذا ما كشفته عائلة هاني شاكر عن عملية أجراها في مصر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت الإعلامية منى عبد الغني خلال برنامجها على قناة "CBC" تفاصيل الحالة الصحية للفنان هاني شاكر، ناقلةً فحوى اتصال هاتفي أجرته مع زوجته نهلة قبل السفر إلى الخارج.

وأوضحت عبد الغني أن زوجة الفنان أكدت أن الطاقم الطبي المصري في القاهرة "أدى كل ما يحتاجه" بعد تعرضه لمضاعفات صحية شملت نزيفاً وتوقفاً بعضلة القلب ودخولاً للعناية المركزة.

ونقلت الإعلامية عن زوجة شاكر رسالة وجهتها إلى الجمهور عبر الشاشة قالت فيها: "لا يصح القول أن الأطباء المصريين فشلوا في رحلة العلاج بعد كل ما تم بذله من مجهود كبير وواضح"، مشيرةً إلى أن السفر إلى الخارج كان بغرض "استكمال رحلة التأهيل الصحي والعلاج الطبيعي".

من جانبه، نفى خضر كنعنان مدير أعمال الفنان في تصريحات سابقة ما تردد عن استعداد هاني شاكر لتسجيل فيديو لطمأنة محبيه من داخل مستشفى في باريس. وأكد أن الفنان "ما زال تحت قيد العلاج والمتابعة"، وأن أنباء ظهوره المرتقب لا تمت للصحة بصلة.
منى عبد الغني

هاني شاكر

عبد الغني

القاهرة

فنان في

باريس

العلا

خولا

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24