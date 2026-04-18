توقف قلبه خلال احدى العمليات.. هذا ما كشفته عائلة هاني شاكر عن عملية أجراها في مصر

كشفت الإعلامية خلال برنامجها على قناة "CBC" تفاصيل الحالة الصحية للفنان ، ناقلةً فحوى اتصال هاتفي أجرته مع زوجته نهلة قبل السفر إلى الخارج.



وأوضحت أن زوجة الفنان أكدت أن الطاقم الطبي المصري في "أدى كل ما يحتاجه" بعد تعرضه لمضاعفات صحية شملت نزيفاً وتوقفاً بعضلة القلب ودخولاً للعناية المركزة.



ونقلت الإعلامية عن زوجة شاكر رسالة وجهتها إلى الجمهور عبر الشاشة قالت فيها: "لا يصح القول أن الأطباء المصريين فشلوا في رحلة العلاج بعد كل ما تم بذله من مجهود كبير وواضح"، مشيرةً إلى أن السفر إلى الخارج كان بغرض "استكمال رحلة التأهيل الصحي والعلاج الطبيعي".



من جانبه، نفى خضر كنعنان مدير أعمال الفنان في تصريحات سابقة ما تردد عن استعداد هاني شاكر لتسجيل فيديو لطمأنة محبيه من داخل مستشفى في . وأكد أن الفنان "ما زال تحت قيد العلاج والمتابعة"، وأن أنباء ظهوره المرتقب لا تمت للصحة بصلة.



