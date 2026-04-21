انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)

بحزن شديد وبحضور مجموعة كبيرة من النجوم، شيّعت الفنانة والدها الذي توفي قبل يومين.وظهرت منة في مراسم التشييع في حالة من الحزن الشديد والانهيار بمجرد وصولها، حيث حرص زوجها المنتج أحمد الجنايني على مساندتها.وكان الجنايني، زوج منة قد أعلن خبر وفاة والد زوجته، وكتب عبر حسابه الشخصي في موقع " " قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي حماي الدين شلبي، والد كلٍ من مصطفى وإيمان ومنة شلبي، وأشهد الله أنه كان نِعم الأب، طيّب القلب ولم أرَ منه إلا كل خير... نسألكم الفاتحة والدعاء له، اللّهم اغفر له وارحمه واجعل مثواه الجنة".