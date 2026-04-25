تعرّضت لإصابة.. فنانة شهيرة تخضع لعملية جراحية وتطلب الدعاء من الجمهور (صور)

تعرّضت الفنانة إيمان لإصابة في يدها استدعت خضوعها لعملية جراحية خلال الساعات الماضية.



ونشرت سركيسيان صورا عبر حسابها على للتحاليل التي خضعت لها، والتي تبين من خلالها خضوعها لجراحة في اليد، من أجل تركيب بعض الشرائح في معصم اليد.

وكتبت قائلة: "ألف شكر لكل حبايبي لداعوتكم ليا بالشفاء، عملت عملية صعبة في الإيد ادعوا لي بالشفاء العاجل".



يذكر أن الفنانة إيمان غائبة عن الوسط الفني منذ عام 2015، وهي مملثة لبنانية ـ من أصل أرمني.





