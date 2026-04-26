إلى هوليوود.. ممثلة لبنانية نحو العالمية وهذه التفاصيل

وتعمل الجهة المنتجة حالياً على المراحل الأخيرة من المونتاج، تمهيداً لطرح الفيلم خلال الفترة المقبلة بعد إنجاز التفاصيل الفنية النهائية.وأكدت سينتيا، في بيان، أن هذه التجربة تأتي ثمرة مشروع فني عملت عليه منذ سنوات، مشيرة إلى أنها لا تكتفي بأداء دور البطولة، بل تتولى أيضاً إدارة الرؤية الإخراجية للعمل.ويضم الفيلم تعاوناً مع عدد من صنّاع السينما في وبريطانيا، إضافة إلى منسق مشاهد الأكشن جريج باول، المعروف بمشاركته في أعمال سينمائية بارزة، ما يمنح مشاهد الحركة حضوراً أساسياً في الفيلم.وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة مشاركات دولية خاضتها سينتيا خليفة أخيراً، بينها أعمال سينمائية خارج العالم العربي، إضافة إلى إنتاجات تمزج بين الخيال العلمي والإثارة.وعربياً، واصلت سينتيا حضورها في الدراما والسينما من خلال أكثر من مشروع فني خلال الفترة الماضية. (العين)