من هوليوود إلى المحروسة.. القاهرة تتألق بالعرض الأول لـ "The Devil Wears Prada"

شهدت الأول للفيلم العالمي "The Devil Wears Prada"، في احتفالية سينمائية ضخمة ضمت نخبة من نجوم الفن والمجتمع، وصنّاع السينما، ولفيفاً من الإعلاميين والنقاد.



تخلل العرض أجواء احتفالية مميزة، حيث أعرب الحضور عن إعجابهم بالعمل الذي يتناول كواليس عالم الموضة والصحافة في إطار درامي وكوميدي مشوق. وقد حظي الفيلم بإشادة واسعة لجهة الأداء التمثيلي، خاصة البراعة التي ظهرت في تجسيد الشخصيات الرئيسية التي تعكس الصراع بين الطموح المهني والمبادئ الشخصية.



ويأتي اختيار لاستضافة هذا العرض تأكيداً على مكانة مصر كمركز حيوي للثقافة والفنون في المنطقة، وقدرتها على استقطاب الإنتاجات العالمية الكبرى. وقد أشار عدد من الحاضرين إلى أن عرض مثل هذه الأعمال يساهم في إثراء الحركة النقادية وتبادل الخبرات بين السينما العالمية والمحلية.



وعقب العرض، نقاشات جانبية حول الرسائل التي يحملها الفيلم، خاصة فيما يتعلق بضغوط العمل في المؤسسات الكبرى، وكيفية موازنة الأفراد بين حياتهم الخاصة وتطلعاتهم الوظيفية، وسط توقعات بأن يحقق الفيلم نجاحاً جماهيرياً كبيراً عند طرحه في دور العرض .

