تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

بعد محاولات مكثفة لإنقاذه لم تستجب حالته للعلاج.. إليكم تفاصيل اللحظات الأخيرة للفنان الراحل هاني شاكر

Lebanon 24
03-05-2026 | 10:50
A-
A+
بعد محاولات مكثفة لإنقاذه لم تستجب حالته للعلاج.. إليكم تفاصيل اللحظات الأخيرة للفنان الراحل هاني شاكر
بعد محاولات مكثفة لإنقاذه لم تستجب حالته للعلاج.. إليكم تفاصيل اللحظات الأخيرة للفنان الراحل هاني شاكر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان هاني شاكر، مشيرة إلى تعرضه لانتكاسة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية، عقب فترة من التحسن النسبي، ما استدعى نقله مجددًا إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى "فوش" في الحي السادس عشر في باريس، قبل أن تتدهور حالته الصحية بشكل سريع ويفارق الحياة. 

وأشارت المصادر، في تصريحات إعلامية، إلى أنّ الحالة الصحية لـ"أمير الغناء العربي" شهدت تدهوراً كبيراً خلال الساعات الماضية، وسط متابعة طبية دقيقة، ومحاولات مكثفة لإنقاذه، إلا أن حالته لم تستجب للعلاج، ليرحل تاركًا حالة من الحزن بين محبيه.

وكان الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، قد أعلن، في وقت سابق، تحسّن الحالة الصحية للفنان هاني شاكر، وخروجه من العناية المركزة، وبدء مرحلة العلاج الطبيعي، مؤكدًا أن هذه الخطوة كانت مؤشرًا إيجابيًا نحو التعافي، قبل أن تطرأ انتكاسة مفاجئة أعادت حالته إلى وضع صحي حرج. 

وعلّقت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، على رحيل شاكر، قائلة: "فقدنا، اليوم، قيمة فنية وإنسانية لا تعوّض، هاني شاكر لم يكن مجرد مطرب، بل كان مدرسة في الفن الملتزم".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في باريس.. هاني شاكر يخضع لبروتوكول علاج مكثف
lebanon 24
Lebanon24
03/05/2026 23:24:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد نقله إلى المستشفى مجددا.. فنانة تكشف تفاصيل أزمة هاني شاكر الصحية
lebanon 24
Lebanon24
03/05/2026 23:24:24 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر حزين... وفاة الفنان الكبير هاني شاكر!
lebanon 24
Lebanon24
03/05/2026 23:24:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وكيل أعمال الفنان هاني شاكر يُفجّر مفاجأة: كان يُخفي عنا ألمه
lebanon 24
Lebanon24
03/05/2026 23:24:24 Lebanon 24 Lebanon 24

نقابة المهن الموسيقية

الحي السادس عشر

عضو مجلس إدارة

نادية مصطفى

مصطفى كامل

هاني شاكر

عضو مجلس

أمير ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2026-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:22 | 2026-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:59 | 2026-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-05-03
Lebanon24
14:07 | 2026-05-03
Lebanon24
11:14 | 2026-05-03
Lebanon24
08:22 | 2026-05-03
Lebanon24
08:03 | 2026-05-03
Lebanon24
06:05 | 2026-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24