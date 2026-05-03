بعد محاولات مكثفة لإنقاذه لم تستجب حالته للعلاج.. إليكم تفاصيل اللحظات الأخيرة للفنان الراحل هاني شاكر

كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان ، مشيرة إلى تعرضه لانتكاسة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية، عقب فترة من التحسن النسبي، ما استدعى نقله مجددًا إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى "فوش" في في ، قبل أن تتدهور حالته الصحية بشكل سريع ويفارق الحياة.



وأشارت المصادر، في تصريحات إعلامية، إلى أنّ الحالة الصحية لـ"أمير الغناء العربي" شهدت تدهوراً كبيراً خلال الساعات الماضية، وسط متابعة طبية دقيقة، ومحاولات مكثفة لإنقاذه، إلا أن حالته لم تستجب للعلاج، ليرحل تاركًا حالة من الحزن بين محبيه.



وكان الفنان ، نقيب المهن الموسيقية، قد أعلن، في وقت سابق، تحسّن الحالة الصحية للفنان هاني شاكر، وخروجه من العناية المركزة، وبدء مرحلة العلاج الطبيعي، مؤكدًا أن هذه الخطوة كانت مؤشرًا إيجابيًا نحو التعافي، قبل أن تطرأ انتكاسة مفاجئة أعادت حالته إلى وضع صحي حرج.



وعلّقت الفنانة ، ، على رحيل شاكر، قائلة: "فقدنا، اليوم، قيمة فنية وإنسانية لا تعوّض، هاني شاكر لم يكن مجرد مطرب، بل كان مدرسة في الفن الملتزم".

Advertisement