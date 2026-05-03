بكلمات مؤثرة.. هكذا نعى نجوم الفن هاني شاكر

03-05-2026 | 14:07
نعى نجوم الفن الفنان الكبير هاني شاكر، برسائل مؤثرة معبرين عن حزنهم على خسارته، وذلك من خلال صفحاتهم على مواقع التواصل الإجتماعي:


ماجدة الرومي: "غابَ الإحساسُ الصادق والفنُ الأصيل، رحل هاني شاكر مدرسةُ الرقي والنبضُ الدافئ في وجدانِ العالم العربي. سيبقى صوتُه يُطربنا، ويُذكّرنا أن الفنَّ الجميل لا يرحل… بل يبقى خالداً".

عبير نعمة: "ببالغ الحزن والأسى، أتقدّم بأحرّ التعازي برحيل الفنان الكبير هاني شاكر، أمير الغناء العربي ليس فقط كفنانٍ كبير وصوتٍ رافق وجداننا وذكرياتنا، بل كإنسانٍ فيه الكثير من الرقيّ واللطف والطيبة.. أحمل له في قلبي محبّةً كبيرةً واحتراماً عميقاً، وأشعر اليوم أنّ الفن العربي فقد قامةً من قاماته، وصوتًا وإحساساً ترك أثراً لا يُمحى في قلوب محبّيه في كل العالم العربي.الرحمة لروحه، والصبر والسلوان لعائلته الغالية ومحبّيه، سيبقى إرثه الفني حيّاً لا يُنسى…ليكن ذكره مؤبداً".

 
وائل كفوري: "خالص التعازي والمواساة  في وفاة أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، تعازينا لاسرته الكريمة وللوسط الفني ولمحبيه سائلين الله أن يتغمّده بواسع رحمته".

هيفاء وهبي: "رحم الله الفنان الكبير هاني شاكر كان رجلاً خلوقاً ولا تفارق الابتسامة وجهه الطيب خالص العزاء لعائلته الكريمة ومحبيه إنا لله وإنا إليه راجعون".



نادر الأتات: "كبرت أجيال على صوته وتعلمنا من فنه وتواضعه وذوقه الراقي، كان مدرسة بالإحساس، تعازينا لعيلة الفنان الكبير هاني شاكر، ولكل محبينه بمصر وكل الوطن العربي".

 
 نوال الزغبي: "وفاة الفنان الكبير هاني شاكر خسارة كبيرة بالفن والاخلاق والتواضع… وداعاً يا حبيب قلبي الله يرحم روحك".


راغب علامة: "خبر مؤلم جداً جداً وفاة الفنان الكبير هاني شاكر.. هذا الفنان الكبير المبدع والمحترم البقاء لله. إنا لله وإنا اليه راجعون، اللهم اجعل مثواه الجنة".

إليسا: "الفن بالعالم العربي خسر بخسارة هاني شاكر فنان كبير رح تبقى أعماله خالدة، صوت حلمنا معه وزعلنا معه وحبّينا معه، والأهم من هيدا كلّه انسان محترم ونبيل رح يبقى بذاكرتنا عطول. الله يرحمه ويصبّر كل محبّينه"


عاصي الحلاني :" البقاء لله خبر محزن وخسارة كبيرة رحيل الفنان الكبير هاني شاكر أتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى عائلته الكريمة ومحبيه في مصر والعالم العربي ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته أنا لله وانا اليه راجعون".


مروان خوري : "رح نشتقلك كتير".

نانسي عجرم: "فقدان شخص بمكانتك صعب كتير. الله يرحم الفنان والصديق هاني شاكر فنان لبق، نقيب محترف وانسان كله طيبة وأخلاق! شكرًا على كل كلمة قلتها وشكرًا على أغانيك اللي رح تبقى ذكرى بقلبنا عمرها ما بتنمحى".

عمرو دياب: "بكل مشاعر الحزن والأسى، ننعي فقيد الفن العربي، المطرب الكبير الفنان هاني شاكر، صوتًا من أهم الأصوات التي شكّلت وجدان أجيال، وترك إرثًا فنيًا لا يُنسى. للفقيد الرحمة بإذن الله، ولأهله ومحبيه الصبر والسلوان".

نوال: "أتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرة وجمهور الفنان الكبير هاني شاكر في هذا المصاب، سائلةً الله أن يربط على قلوبهم، ويمنحهم الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون".

أنغام: "استاذي وأخي وصديقي الغالي هتوحشني جدا وضحكتك هتوحشني وحنيتك ورقيك ونبل وسمو روحك. رحلت وغبت عننا بجسدك وباقي في قلوب كل  حد قابلك وعرفك بنبلك و أخلاقك العاليه وضحكتك وبشاشة وجهك وطيبة قلبك يا حبيبي. في رعاية الله وفي فسيح جناته يا حبيبي" 

يسرا: "خسارة كبيرة للساحة الفنية العربية… رحيل أمير الغناء العربي الراقي هاني شاكر، ستظل أعماله محفورة في وجدان جمهوره ومحبيه عبر الأجيال، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وألهم أسرته الصبر والسلوان، خالص العزاء لزوجته وعائلته وكل محبيه".

هند صبري : "إنا لله وإنا إليه راجعون ننعى ببالغ الأسى الفنان الكبير، أمير الغناء العربي الأستاذ والفنان هاني شاكر… صوت لن يتكرر، وسيبقى حاضرًا في قلوبنا دائمًا. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وألهم زوجته الغالية وأهله ومحبيه الصبر والسلوان".

محمد حماقي: "بكل الحزن والأسى، أنعي الفنان الكبير هاني شاكر.. فقدنا فنان كبير وعظيم، أغانيه عايشة معانا من عشرات السنين وهتفضل عايشة جوانا بعد وفاته.. خالص عزائي لأسرته وذويه وكل محبيه.. اسألكم الدعاء".

لطيفة التونسية: "هتفضل ضحكتك ترن في وداني .. هيفضل احساسك وقلبك و روحك في وجداني و وجدان كل اللي عرفوك .. هيفضل صوتك يرن في كل بيت عربي .. اللي زيك يا هاني مابيمتش .. انت مامتش انت هاتفضل عايش في وجداننا .. ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح چناته على قد قلبك الحلو على قد فعلك للخير ويصبرنا على فراقك و يصبر نهلة و يصبر شريف ابنك واحفادك و يصبر كل اللي بيحبوك ويصبرني .. انا اعجز عن الكلام في هذا الموقف .. انت يا هاني عمرك ما هتموت الله يرحمك يا حبيب قلب اختك"

كريم نور: " بكل حزن وأسى، ننعى رحيل الفنان الكبير القدير هاني شاكر، الذي شكّل علامة فارقة في عالم الفن، وترك بصمةً لا تُمحى في قلوب محبيه وأعماله الخالدة.لقد خسرنا اليوم قامةً فنيةً وإنسانيةً نادرة، كان فيها الإبداع عنواناً، والصدق رسالةً، والعطاء نهجاً.نتقدّم بأحرّ التعازي إلى عائلته الكريمة ومحبيه، سائلين الله أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان".

كارمن لبس: "خسارة كبيرة لمصر وللفن العربي كله، الله يرحم الفنان الكبير هاني شاكر وتكون الجنة نصيبه والله يصبّر أهله وكل محبّينه بالوطن العربي  فنان مش رح ينتسى".
