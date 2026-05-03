بالفيديو.. هكذا تلقى نجم شهير خبر وفاة هاني شاكر مباشرة على الهواء

أُصيب الفنان المصري بصدمة على الهواء مباشرة، عقب إبلاغه بخبر وفاة الفنان خلال استضافته في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" على قناة CBC.



وبدأت الإعلامية منى عبدالغني الفقرة بإعلان نبأ وفاة "أمير الغناء العربي"، ليقاطعها زكي بدهشة قائلاً: "هاني مين؟!.. بتقولي إيه؟ وامتى توفى؟"، في مشهد عكس حجم الصدمة التي تلقاها.



وتوقف الحديث لثوانٍ وسط حالة من الصمت، قبل أن يستعيد زكي تماسكه بصعوبة، معبّراً عن حزنه الشديد، قائلاً إن الخبر "فاجعة كبرى" بالنسبة له وللوسط الفني.



علاقة صداقة طويلة

وأوضح زكي أن علاقته بالراحل لم تكن مجرد زمالة فنية، بل امتدت إلى صداقة وأخوة، مشيراً إلى أنه كان قريباً منه ومن أسرته، واصفاً إياه بأنه "أخ" يتمتع بصفات إنسانية نادرة، أبرزها إخلاصه وطيبته.

