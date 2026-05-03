|
فنون ومشاهير
من باريس إلى القاهرة.. اليكم تفاصيل الرحلة الاخيرة لهاني شاكر
Lebanon 24
03-05-2026
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
فُجع الوسط الفني والجمهور العربي بوفاة الفنان
هاني شاكر
، إذ أعلن نجله شريف شاكر، عصر اليوم الأحد 3 أيار، خبر غياب والده، ليتشح المشهد الفني بالسواد حزناً على رحيل قامة غنائية تركت إرثاً لا يُمحى.
وفور وقوع الوفاة، شرعت أسرة الفنان الراحل هاني شاكر في مباشرة الإجراءات الرسمية لنقل الجثمان إلى
العاصمة المصرية القاهرة
، ليوارى الثرى بين أهله وذويه. وقد آثرت العائلة التريث في إعلان الخبر رسمياً لعدة ساعات حتى تنتهي من الترتيبات القانونية كافة والأوراق الرسمية الخاصة بعملية نقل الجثمان.
في استجابة سريعة، تدخلت
السفارة المصرية
في
باريس
بكامل ثقلها لتذليل العقبات وتسهيل إجراءات عودة الجثمان إلى أرض الوطن بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ سعياً لإنهاء المعاملات في وقت قياسي.
ومن المرتقب أن تكشف الأسرة، بالتنسيق مع السفارة، خلال الساعات المقبلة عن الموعد المحدد لوصول الجثمان إلى
مطار القاهرة الدولي
. كما سيتم الإعلان عن تفاصيل مراسم الاستقبال وصلاة الجنازة وموعد ومكان الدفن، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والطيران المدني، لضمان تنظيم وداع يليق بمسيرة "أمير الغناء" الذي سكن صوته وجدان الملايين.
