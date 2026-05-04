فنون ومشاهير

بتهمة شتم نقيب الممثلين.. سجن هذه الفنانة

Lebanon 24
04-05-2026 | 00:49
بتهمة شتم نقيب الممثلين.. سجن هذه الفنانة
قررت نيابة النزهة في مصر، حبس الممثلة الشابة ياسمينا المصري لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامها بالسب والقذف والتشهير بحق نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي.
تعود القضية إلى منشور كتبته ياسمينا المصري قبل أيام قليلة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، تتهم خلاله الفنان المصري بمنعها من التمثيل وتدمير حياتها الفنية والشخصية على حد قولها، معلنة إضرابها عن الطعام احتجاجا على تصرفاته حسب زعمها.

بالمقابل، تقدم أشرف زكي ببلاغ إلى مباحث الإنترنت بالقاهرة، اتهم خلاله الممثلة، بالسب والقذف والتشهير والتجريح بحقه والادعاء عليه كذباً بأقوال وأفعال غير صحيحة.

أمر ضبط.. وإلقاء القبض
وأصدرت الجهات المختصة أمر ضبط وإحضار بحق الفنانة، حيث ألقي القبض عليها بمنطقة القاهرة الجديدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما أحيلت إلى النيابة.

كما واجهت النيابة المتهمة بالأدلة المقدمة من دفاع نقيب الممثلين، والتى شملت محتوى رقميا تم تفريغه بمعرفة الجهات المختصة، وأمرت النيابة بحبس الفنانة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات ومن المقرر عرضها على قاضي المعارضات غداً الثلاثاء للنظر في تجديد حبسها.

يذكر أن ياسمينا المصري هي فنانة مصرية شابة، تخرجت في معهد الفنون المصرية قسم تمثيل وإخراج وشاركت في بعض الأعمال الفنية بأدوار ثانوية، منها مسلسل"الرحايا" مع نور الشريف، و "سقوط حر" مع نيللي كريم و "ليالي" مع الفنانة زينة و"كلمة سر" مع لطيفة.

وكانت آخر مشاركات ياسمينا المصري من خلال مسلسل "أبو البنات" مع مصطفى شعبان، لتختفي بعدها عن الأضواء، بعدما أعلنت زواجها من أحد رجال الأعمال من خارج الوسط الفني.
